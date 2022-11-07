В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 22 ноября

Высокий уровень террористической опасности действует в республике с 7 ноября до 20:00 22 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму снова продлили высокий уровень террористической опасности. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, действовать мера будет до 20:00 22 ноября.

Как и ранее, «желтый» уровень терроропасности будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи и Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Особый режим распространяется также на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

- Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, изначально «желтый» уровень террористической опасности власти Крыма ввели еще в середине апреля. Тогда такое решение было принято в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины, а также «возможными провокациями пособников киевского режима». В августе после серии чрезвычайных ситуаций в Новофедоровке и Сакском районе, мера была возобновлена. А с 19 октября на территории восьми регионов, в том числе в Крыму, был введен средний уровень реагирования.

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