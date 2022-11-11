Кирилл Стремоусов погиб в страшном ДТП на территории Херсонской области. Ему было всего 45 лет. Фото: Кирилл Стремоусов\Telegram

Днем 9 ноября произошло событие, шокировавшее не только жителей Херсонской области, но и всего Крымского полуострова. На трассе недалеко от Геническа в страшном ДТП погиб замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Новость о смерти чиновника стала для всех неожиданностью, ведь еще за несколько часов до трагедии херсонский политик записал видео в свой Tg-канал, где по традиции рассказал о происходящем в новом регионе России.

Соболезнования по поводу гибели Кирилла Стремоусова выразили многие высокопоставленные политики, а президент России Владимир Путин наградил замглавы администрации Херсонской области орденом Мужества посмертно.

11 ноября Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе. Проститься с чиновником пришли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио губернатора нового региона России Владимир Сальдо, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Вдова Кирилла Стремоусова Оксана, рыдая возле гроба, говорила, что всегда считала мужа своим Богом.

Церемония прощания с херсонским политиком прошла в Симферополе 11 ноября Фото: Ирина ГЕРЦ

ВИНОВНИК АВАРИИ СКРЫЛСЯ

Смерть Кирилла Стремоусова вечером 9 ноября подтвердили в Минздраве Херсонской области. По данным ведомства, в аварии участвовали три транспортных средства. Помимо погибшего чиновника, пострадало два человека, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

Как ранее стало известно «КП-Крым», виновником ДТП предположительно стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. В результате капсула бронированного автомобиля Кирилла Стремоусова даже оторвалась от шасси. Уже в первый день фото с места аварии разлетелись по соцсетям. Не было ясно одно: что стало с водителем грузовика, и куда вообще делся сам автомобиль - на фото очевидцев его не наблюдалось.

Новые подробности «КП-Крым» стали известны на церемонии прощания с замглавы Херсонской администрации. Один из знакомых Кирилла Стремоусова, который пришел проститься с товарищем, на правах анонимности рассказал корреспонденту «Комсомолки», что авария, скорее всего, не является несчастным случаем.

- Этот грузовик намеренно врезался в машину, где ехал Кирилл, и скрылся с места аварии. Понимаете, на месте ДТП третьего автомобиля не нашли. Это совершенно точно была машина мощнее и больше внедорожника Кирилла, а в том, что это не случайность, сомнений нет. Он слишком много кому мешал, - рассказал собеседник издания.

КОРТЕЖ ЕХАЛ ИЗ КРЫМА

Кирилл Стремоусов мог ехать в Херсонскую область из Крыма. Об этом «КП-Крым» сообщил мужчина по имени Иван (имя изменено, прим. Ред), который в злополучный день 9 ноября возвращался из нового региона России. С кортежем Кирилла Стремоусова собеседник издания разминулся в районе пункта пропуска Чонгар. По словам Ивана, кортеж замглавы херсонской администрации был достаточно узнаваемым - бронированный внедорожник и несколько машин сопровождения.

Кирилла Стремоусова похоронили в крымской столице. Фото: читатель "КП"

- Всего автомобилей было около пяти. Направлялись, судя по всему, они из Крыма. О том, что это кортеж Кирилла Стремоусова мне сказали люди, с которыми я ехал - они часто пересекались с этими машинами и раньше. А спустя несколько часов мы узнали о ДТП из новостей, - говорит Иван.

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