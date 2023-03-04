4-летнюю девочку утопили вместе с убитыми родителями: в Крыму вспомнили жуткое убийство

Арину похоронили вместе с родителями. Фото: семейный архив

Крым до сих пор помнит леденящее кровь преступление, которое произошло в Керчи в 2018 году.

ЛИШИЛИСЬ СЫНА, СНОХИ И ВНУЧКИ

- Пять лет тому назад в один день мы с мужем потеряли любимых и дорогих людей: сына, сноху и внучку. Раны на сердце не заживают, мы до сих пор не можем оправиться от горя, - рассказала КП-Крым жительница Феодосии Ирина Ларькова.

Затопленную легковушку с тремя бездыханными телами нашли под слоем воды у берегов Керчи в начале марта 2018.

Арина навсегда осталась 4-летней. Фото: семейный архив

Константину Ларькову исполнилось 35 лет. Фото: соцсети

Инне Ходаревой было всего 32 года. Фото: соцсети

35-летнего Константина и 32-летнюю Инну расстреляли, а их 4-летняя дочурка Арина захлебнулась в морской воде.

Ориентировка на пропавшую семью Ларьковых. Фото: соцсети

Возможно, пропажа семьи Ларьковых из Феодосии осталась бы нераскрытой, если бы глазастые рыбаки не увидели под толщей воды очертания автомобиля.

ЗАМАНИЛ В ЛОВУШКУ ОБЪЯВЛЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ АВТО

Следователи выяснили, что трагедия разыгралась 23 февраля 2018 года.

По подозрению в жестоком убийстве целой семьи арестовали сотрудника исправительной колонии №1 Керчи Павла С. Следствие длилось целый год, уголовное дело содержит 20 томов. Обвиняемому вменяют не только убийство, но еще и разбой, хищение оружия, уничтожение чужого имущества и мошенничество.

Преступник, работая в колонии старшим инженером, отвечал за хранение и выдачу огнестрельного оружия. Заодно Павел Самар, как отмечали следователи, промышлял мошенничеством на сайте бесплатных объявлений. Именно там он и познакомился с Ларьковыми, которых заинтересовал продажей машины «Шевроле Лачетти» за 260 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что объявление - фейк, автомобиля для продажи у Самара не было.

Семья Ларьковых попала в смертельную ловушку, поехав покупать несуществующую легковушку за наличные деньги.

Когда преступник выхватил пистолет «Макарова» и потребовал отдать деньги, то Константин Ларьков хотел выбить у него оружие из рук, но раздались выстрелы: шесть пуль попали в голову, грудь и живот Константину, две - в голову и шею Инне. Взрослые получили смертельные ранения.

«Шевроле Ланос» с телами супругов и живым ребенком ушла на морское дно.

НА ПОХОРОНЫ ПРИШЕЛ ВЕСЬ ГОРОД

Подсудимый, которому дали пожизненный срок, так и не признал свою вину.

В похоронной процессии было свыше 60 машин. Фото: соцсети

Семью Ларьковых в последний путь провожала вся Феодосия – в похоронной процессии было больше 60 человек.

- Наша боль с нами на оставшуюся жизнь. О здоровье и говорить не приходится. Общая сумма исков на моральный и материальный ущербы - пять миллионов рублей, но убийца не выплатил ни копейки, куда мы только не писали, к кому только не обращались, - отметила мама Константина Ирина Ларькова. – Недочеловек сам подает иски на судебных приставов, обвиняя их в неверном начислении платежей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он выпустил в главу семьи шесть пуль»: Как произошло громкое убийство супругов Ларьковых и их ребенка в Керчи

Судебные заседания начались, в преступлении обвиняют сотрудника УФСИН (подробнее)

Убийство семьи Ларьковых в Керчи: Суд вынес приговор

Подсудимый не признал свою вину (подробнее)