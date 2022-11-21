«Нужно было спасать маленькую жизнь»: в Симферополе волонтер-инвалид достал котенка с 10-метровой высоты

Чтобы спасти трехмесячного котенка, волонтер Юрий Обозенко "арендовал" лестницу в ближайшей школе. Фото предоставлено Юрием Обозенко

В Симферополе волонтер спас бездомную кошку, которая залезла на верхушку дерева и не могла спуститься самостоятельно. Произошло все в парке имени Тренева. Молодая кошечка просидела в ловушке около четырех дней: возможно, ее напугали собаки, и она решила спрятаться. Но спуститься самостоятельно у животного не получилось. Истошные крики бедняги услышали посетители парка, но вытащить котика не смогли - было слишком высоко.

Кошечка забралась очень высоко, а спуститься самостоятельно не смогла. Фото предоставлено Юрием Обозенко

О произошедшем крымчанин Юрий Обозенко узнал в социальных сетях. Неравнодушного волонтера в республике знают многие - именно он помогал семье инвалидов в Евпатории, которые не могли выйти из дома из-за отсутствия пандуса, а также не понаслышке знаком с шокирующей историей молодой мамы из Энергодара, умирающей от рака. Как рассказывает Юрий, добрые дела он делает по велению сердца и никогда не считал, скольким людям помог. Не смог он пройти и мимо беспомощного котенка.

- Очень стало жаль котенка, решил поехать в парк и попытаться достать животное с дерева. Высота там метров десять, - говорит Юрий.

Как говорит волонтер, первым делом он обратился в МЧС, но там отказались снимать кошку с дерева - были более важные дела. Вот и пришлось действовать самому - не оставлять же кошечку погибать.

Спасенную беднягу сразу же отвезли в ветеринарную клинику. Фото предоставлено Юрием Обозенко

ПРОТЕЗ НЕ ПОМЕШАЛ

В беседе с «КП-Крым» волонтер подчеркнул, что снять животное с дерева до этого пытались и другие люди - приманивали едой и хотели забраться на дерево. От стресса испуганный котенок забрался еще выше.

- Просто так на дерево не залезть, да и я бы не смог. Пошел в музыкальную школу неподалеку от парка, попросил лестницу. Залез и снял кошечку. Если честно, было немного страшно.

В этой истории есть одно но: вот уже много лет Юрий передвигается на протезе - в результате несчастного случая он потерял ногу. На вопрос о том, не тяжело ли было лезть на дерево, мужчина отвечает скромно: «Тяжело, но мне повезло». Свой недуг волонтер старается не афишировать - хоть он и хромает, но ходит самостоятельно.

Сразу после спасения животное отвезли в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что кошечке всего три месяца, и она сильно обезвожена. К счастью, серьезных травм у малышки не обнаружили.

- Назвал кошечку Моней. Сейчас она на передержке, ее забрала женщина, которая и обнаружила беднягу на дереве. Так что, все получилось. Главное, что жива и здорова, - заключил Юрий.

Кошку назвали Моней и скоро у нее появятся любящие хозяева. Фото предоставлено Юрием Обозенко

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