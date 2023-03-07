Крымчанина оштрафовали после публикации поста с украинским флагом в соцсетях

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ Фото: Даниил ОПАРИН

29-летний житель Нижнегорского района Крыма заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Нижнегорского районного суда.

Судом установлено, что мужчина опубликовал в Instagram* фотоизображения флага Украины.

– В настоящее время демонстрация атрибутики, раскрашенной в цвета флага Украины, выражает явно негативное отношение к Вооруженным Силам Российской Федерации, тем самым дискредитирует их, – пояснили в пресс-службе суда.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей.

Напомним, ранее соцработница из Керчи получила условный срок за экстремистские комментарии в Telegram. Суд учел чистосердечное раскаяние.

Instagram* входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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