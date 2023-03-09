Случай, всколыхнувший весь полуостров, произошел в ночь на 12 февраля 2023 года. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

Крымские полицейские задержали виновного в резонансном ЧП, всколыхнувшем полуостров в середине февраля 2023 года. В ночь на 12 февраля на кладбище на Мирновском шоссе в Евпатории подожгли могилу героя специальной военной операции - 21-летнего Владимира Цыгония, погибшего в ходе выполнения воинского долга.

Выяснилось, что поджигателем оказался 41-летний местный житель, который даже не был знаком с погибшим российским бойцом.

О шокирующем происшествии «Комсомолка» сообщала ранее. Видеозапись с кладбища тогда опубликовал в социальных сетях отец погибшего военнослужащего. На кадрах было заметно, что от могилы героя практически ничего не осталось, а, по словам мужчины, эксперты сразу же заговорили о поджоге. Знакомая Владимира Цыгония в беседе с корреспондентом «КП-Крым» признавалась, что за день до случившегося друзья погибшего героя видели на кладбище странного мужчину, который просил прикурить и вытирал ноги о места захоронения.

Виновник поджога могилы героя СВО сделал это непреднамеренно. Фото: скриншот из видео\cоцсети

Странности в эту ситуацию добавляло и то, что Владимир Цыгоний был похоронен на Аллее героев - месте, где покоятся исключительно военнослужащие, о чем должно было быть известно предположительным виновникам. По данным некоторых telegram-каналов, подозрения сначала пали на сослуживца героя спецоперации, однако, позже они не подтвердились. Да и мать военнослужащего Людмила Цыгоний называла эти слухи наглой ложью - молодой человек был ее погибшему сыну как брат.

В странной ситуации разбирались сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что произошедшее носит более тривиальный характер.

ХОТЕЛ ПРИКУРИТЬ ОТ ЛАМПАДЫ

Как «Комсомолке» рассказала полковник внутренней службы МВД по республике Крым Наталья Кашкарова, полицейским удалось установить личность мужчины, по вине которого произошло возгорание могилы.

- Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность 41-летнего гражданина. Дознанием установлено, что гражданин совершил данные действия по неосторожности, - подчеркнула Наталья Кашкарова.

По информации крымского блогера Александра Талипова, виновник произошедшего попросил у молодых людей, которые пришли на могилу Владимира Цыгония, сигарету, однако, получил отказ (это подтверждает рассказ подруги героя СВО о странном человеке на кладбище. - Прим. Ред). Позже, когда друзья военнослужащего ушли, мужчина решил подкурить от лампадки, находившейся на могиле. Уже отходя, крымчанин увидел огонь, однако, испугался и поспешил скрыться с места происшествия.

А утром на месте захоронения героя спецоперации родственники увидели лишь пепелище.

Напомним, по факту произошедшего полиция сразу же возбудила уголовное дело по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Как «КП-Крым» рассказала полковник внутренней службы МВД по республике Крым Наталья Кашкарова, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Владимир Цыгоний 24 февраля 2022 года отправился защищать нашу страну. Он служил сначала на донецком, а потом на херсонском направлении. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

МАТЕРИ НЕ СООБЩИЛИ

Узнать подробности ситуации «Комсомолка» решила у матери погибшего героя спецоперации Владимира Цыгония. Однако Людмила Цыгоний в беседе с корреспондентом сообщила, что до сих пор не в курсе о виновнике произошедшего.

- Мне ничего не сообщали. Я видела информацию в одном Tg-канале, но о подробностях не знаю. Пока еще идет следствие, меня как заявительницу и мать никто в известность не ставил, - отметила Людмила Цыгоний.

Напомним, ранее мама героя СВО рассказывала, каким был ее сын: доброжелательный щедрый молодой человек, который всегда был готов прийти на помощь каждому. Владимир - единственный ребенок в семье - воспитывался мамой и бабушкой, и понимал, что значит быть опорой своей семьи. На спецоперацию военный отправился с самого ее начала, а 9 октября 2022 года героически погиб, защищая нашу страну. 9 февраля Владимир Цыгоний был награжден Орденом Мужества. Посмертно.

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