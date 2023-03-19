В Крым будут чаще ходить поезда, на курортах полуострова станет больше гостиниц и отелей

Крым - отличное место для отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские пляжи и великолепные пейзажи природы привлекают к себе туристов со всей России. И местные власти стараются сделать все возможное для комфортного отдыха гостей.

Но если театр начинается с вешалки, то отпуск с дороги, а точнее сказать - с железной дороги.

В пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым рассказали, что на полуостров можно будет с комфортом добраться на поездах дальнего следования, количество, которых с наступлением курортного сезона значительно вырастит.

- На лето 2023 года назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов. Причем впервые можно будет напрямую, без пересадок, приехать из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска. В зависимости от пассажирского потока будут организованы и дополнительные рейсах из Москвы.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что идет сделан акцент не только на увеличение количества поездов дальнего следования и направлений, но и на качество подвижного состава, которое обеспечит необходимый комфорт для путешественников. Особое внимание уделяется улучшению досмотровых процедур безопасности при въезде на Крымский мост.

Идет работа и по развитию гостиничного бизнеса.

- В Крыму в ближайшие 2-3 года номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных учреждений должен увеличится на 4-5 тысяч номеров, а в пятилетней перспективе - на 20 тысяч, - сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

Только одних быстровозводимых модульных гостиниц появится на 942 места размещения! На их создание из бюджета выделили субсидий свыше 300 миллионов рублей.

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