Трое обвиняемых в теракте на Крымском мосту останутся в СИЗО до 8 марта 2023 года

ЧП на Крымском мосту произошло ранним утром 8 октября Фото: Виталий ТИМКИВ

Басманный районный суд Москвы продлил арест обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту на три месяца. Трое фигурантов уголовного дела останутся в СИЗО до 8 марта 2023 года, сообщили «КП-Крым» в пресс-службе столичного суда.

- Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову до 8 марта 2023 года, - сказали в пресс-службе инстанции.

На данный момент организаторы страшного ЧП на главном символе присоединения Крыма к территории России еще не установлены. Следствие ждет завершения всех экспертиз и результатов поиска предполагаемых соучастников. Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Отмечалось также, что авторы, исполнители и заказчики подрыва - спецслужбы Украины.

Непосредственно Антипов, Былин и Тяжелых были арестованы в середине октября. Басманным районным судом Москвы им было предъявлено обвинение по второй части статьи 205 УК РФ ( совершение теракта группой лиц). Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло ранним субботним утром 8 октября. Жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны инфраструктурного объекта повалил густой черный дым. Причиной инцидента стала фура, начиненная взрывчаткой - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

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