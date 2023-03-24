Отразивший атаку беспилотников на Севастополь капитан Горбань рассказал, что сбитые дроны взорвались

Беспилотники сдетонировали и были уничтожены. Фото: Минобороны РФ
Начальник дежурной службы, капитан 3-го ранга Владимир Горбань рассказал, как были уничтожены беспилотники ВСУ, атаковавший Севастополь рано утром 22 марта. Видео с его рассказом опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
– Обнаружив третий беспилотный аппарат, принял решение и начали вести обстрел, в последствии чего данные аппараты сдетонировали и были уничтожены, – рассказал Горбань.
Напомним, два других дрона ранее уничтожили женщины - главный старшина ЧФ в Севастополе Татьяна Целуйко и старший матрос Марина Фалеева. Все трое получили ордена Мужества из рук министра обороны России Сергея Шойгу.
– Считаю, что данная награда – это совместная заслуга всего расчета, – подчеркнул Владимир Горбань после награждения.
Напомним, рано утром 22 марта Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников ВСУ на севастопольскую бухту. От взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях повыбивало стекла, люди и военные корабли не пострадали.
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