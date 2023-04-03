Весеннее обострение: жители Крыма жалуются на нашествие волков

На сегодняшний день волков чаще всего можно встретить в степных районах Крыма Фото: Архив "КП"

С приходом тепла жители Крыма начинают выбираться на природу. Большими и маленькими компаниями любители походов чаще всего отправляются в горы или леса. Однако на прошедших выходных в соцсетях появились тревожные сообщения от крымчан-походников. Так, в районе леса под Ялтой люди заметили целую стаю волков, которая вальяжно разгуливала по окрестностям.

- Бyдьтe ocтopoжны тe, ктo любит гyлять в лecy, ocoбeннo тypиcты-пoxoдники, бyдьтe aккypaтны! B Kpымy в лecax вce чaщe нaчaли зaмeчaть cтaи вoлкoв. Мы даже не ожидали, что они вот так спокойно могут разгуливать по окрестностям, где очень часто гуляют люди, - делятся впечатлениями пользователи сети.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Также в начале недели в интернет попало видео, снятое на фотоловушку. На нем несколько хищников охотились на кабанов, не замечая никого вокруг. В комментариях очевидцы делились своими историями встреч с дикими животными.

Фото: Скриншот из видео "Плохие новости Крым"/ ВК

- Мы в середине марта тоже видели одного в Сакском районе. Но тот испугался нас и быстро скрылся, - вспоминает крымчанин Валерий.

- В нашем селе волки воруют и грызут домашнего скота. Уже даже сетки прочные поставили, но не помогает, - делится Марина из города Саки.

ВЕСНА ПРИШЛА

По словам эколога Сергея Иванова, жалобы на волков с наступлением весны поступают каждый год. Это связано с нехваткой еды.

- Как только теплеет, хищники выходят за пределы своих привычных мест и идут на поиски добычи. Часто заглядывают в хозяйские угодия или охотятся на диких кабанов, зайцев и других лесных животных, - рассказывает КП-Крым специалист.

РЯДЫ РЕДЕЮТ

В Министерстве природы республики отметили, что в конце марта по всему полуострову прошла активная охота на хищников. Сейчас специалисты занимаются подсчетами, чтобы понять, есть ли увеличение численности или нет. По последним данным, в прошлом году число волков на всем полуострове составило 193 особи, а подсчеты, которые проводились несколько дней назад, еще не обнародованы.

- В середине апреля сможем поделиться данными по количеству животных. Но уже сейчас мы видим тенденцию на уменьшение, так как за популяцией лисиц и волков в Крыму тщательно следят. Для этого в 2021 году даже был подписан указ о регулировании их численности, - поясняет Евгений Фомин, государственный инспектор Республики Крым, главный специалист отдела охраны охотничьих ресурсов управления охотничьего хозяйства департамента лесного охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами.

ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ

Фомин добавил, что на сегодняшний день волков чаще всего можно встретить в степных районах Крыма. К ним относятся Джанкойский, Нижнегорский, Раздольненский и Бахчисарайский районы.

КСТАТИ

Около пятидесяти лет назад крымские охотники серьезно занялись истреблением волков. На тот момент их количество мешало спокойно жить и разводить скот в некоторых районах полуострова. Однако спустя тридцать лет животные снова вернулись на полуостров с Херсонской и Кубанского областей.

Напомним, осенью прошлого года в «Комсомолку» обратились жители села Шаумян. Они пожаловались, что их спокойствие нарушили периодические нападения волков. Опасные хищники повадились лакомиться домашними животными в поселке. Люди опасались за свою жизнь и не знали, как уберечь себя и своих питомцев от хищников.

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