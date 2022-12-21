В дом уральцев, которые два года жили без света и тепла с больным ребенком, наконец провели электричество

Ради комфортного климата для мальчика семья переехала из Екатеринбурга на солнечный полуостров. Фото: Личный архив читательницы КП-Крым

Затянувшаяся почти на два года история семьи Петровых, которые с больным 5-летним ребенком были вынуждены жить в холодном доме без отопления и света в селе Пожарское Симферопольского района, наконец-то, пришла к логическому завершению. Как рассказала читательница КП-Крым Наталья Петрова (фамилия изменена. - Прим. Ред.), спустя неделю после публикации материала и официального запроса от редакции в адрес «Крымэнерго» рабочая бригада предприятия все-таки подключила долгожданное электричество.

Напомним, жительница села Пожарское в Симферопольском районе вместе с мужем и сыном около двух лет назад переехала в Крым из Екатеринбурга. На переезд семья уральцев решилась из-за необычной болезни ребенка. У малыша обнаружили холодовую аллергию. Однако на полуострове семью ждали новые испытания - их дом долгое время не подключали к электричеству. Сроки постоянно сдвигались. В итоге семья была вынуждена подпитываться электроэнергией у соседей, к домам которых ее почему-то подвели.

- Волшебные три слова: «У нас есть электричество!» Работы было на два часа, - поделилась с КП-Крым эмоциями Наталья.

Накануне мы писали о том, что электрики, наведавшиеся в дом семьи, не смогли подключить дом к ресурсу. После чего удалились. Однако в тот же день - 20 декабря - им позвонило руководство. Специалисты вернулись на участок и уже вечером работы были завершены.

- Бригаду развернули по звонку, им сказали: обязательно сделайте, не волнует, как! Оказывается, СМИ весомее судов, прокуратуры и ФАС вместе взятых! Спасибо вам огромное за работу, - поблагодарила Наталья.

Теперь в доме уральцев появились свет и тепло, которых они ждали без малого два года.

Напомним, неделю назад в «Комсомолку» обратилась После публикации КП-Крым проблему взяли на контроль в прокуратуре.

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