«Миссис Крым» Ольга Валеева решила не оформлять российское гражданство

Как рассказала КП-Крым Ольга, в уходящем году она решила оставить затею с получением документов. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

2022 год точно запомнился многим историей о крымской красотке, о которой шептались буквально в каждом уголке страны. В начале июня новость о победе Ольги Валеевой в конкурсе красоты облетела всю страну. Девушка с яркой внешностью и с огненно-рыжими волосами завоевала титул «Миссис Крым», чем не на шутку удивила многих зрителей шоу. Мероприятие принесло ей много новых впечатлений и огромную популярность, но вместе с тем на Рыжулю, как она сама себя называла в соцсетях, вылилась тонна негатива. В интернете 35-летнюю блогершу обвиняли в пластических операциях, увеличенных губах, подкупе жюри и слишком большом количестве тату на теле. Мать двоих детей буквально затравили в Сети. Но на этом ее история не закончилась.

В 2023 году она наметила для себя много новых и грандиозных планов. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Свою бешенную популярность Рыжуля подогрела видео, в котором она вместе с подругой, сидя на балконе, поет украинскую песню «Ой, у лузi червона калина». За исполнение националистического гимна участников батальона «Азов»* Валеевой пришлось заплатить крупный штраф и попрощаться с российским гражданством. Оказалось, что все это время красавица жила без российского паспорта и имела украинское гражданство.

Титулованная «Миссис Крым» явно не ожидала такого поворота событий, поэтому принялась писать во все инстанции. Чтобы получить документы, она даже обратилась к адвокату, но и тот ей ничем не помог - все было тщетно.

После неприятного инцидента прошло большем месяца, «Комсомолка» решила узнать у Валеевой новую информацию о получении российского гражданства и о планах на будущее.

Как рассказала КП-Крым Ольга, в уходящем году она решила оставить затею с получением документов и подумать об этом уже в следующем.

- Я приняла эту мысль и смирилась с ней. Пока живу так и ничего мне не мешает спокойно радоваться и наслаждаться жизнью, поэтому займусь уже этим в 2023 году. К тому же, многие знающие люди посоветовали мне сейчас насчет гражданства не переживать. Потому что если пытаться делать его в декабре, то только деньги и нервы потрачу, - спокойно отмечает блогер.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Также титулованная красотка добавила, что в 2023 году она наметила для себя много новых и грандиозных планов, но делиться ими пока не спешит. Даже в своем блоге она перестала писать о личном и немного отстранилась.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

- Планов и задумок много, но, как научила жизнь, сильно распространяться о них не стоит. Но всем, что случилось со мной в этом году, довольна. Главное, что я вынесла нужные уроки, - добавляет Рыжуля.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

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