Эротика или Фокстрот: на Южном берегу Крыма выбирают Генерала Парада тюльпанов 2023

Lingerie. Фото: Вера Зыкова/Николай Носков/Светлана Плугатарь/nikitasad.ru

На Южном берегу Крыма весной можно увидеть 160 тысяч цветущих тюльпанов, именно столько луковиц высадили для Парада тюльпанов 2023. На клумбах Никитского сада аж 200 сортов тюльпана!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГЕНЕРАЛА ПАРАДА ТЮЛЬПАНОВ 2023

В середине апреля перед любителями флоры, а точнее луковичных, поставили масштабную и очень сложную задачу – выбрать самый эффектный и красивый тюльпан.

Глаза разбегаются от многообразия формы, размера и окраса лепестков! Высота стеблей и то разная!

Supri Erotic. Фото: Вера Зыкова/Николай Носков/Светлана Плугатарь/nikitasad.ru

Foxtrot. Фото: Вера Зыкова/Николай Носков/Светлана Плугатарь/nikitasad.ru

La Mour. Фото: Вера Зыкова/Николай Носков/Светлана Плугатарь/nikitasad.ru

Мозг взрывается мозг от названий сортов: есть и Эротика (Supri Erotic), и Фокстрот (Foxtrot), и Любовь (la Mour), и …

В Никитском саду проявили милосердие и решили чуть облегчить жизнь участникам голосования, отобрав несколько десятков самых достойных кандидатур на высокое воинское звание. Да, срываться с места и ехать в Сад, чтобы хорошенько рассмотреть всех красавчиков, не обязательно.

Насладиться флористической феерией можно и на расстоянии - «портреты» кандидатов на генеральский чин размещены на сайте ботанического сада и в социальных сетях.

- Просмотрите фотографии сортов тюльпанов, выберите только ОДИН, самый подходящий на ваш взгляд сорт тюльпана, на звание Генерал Парада, и напишите его номер в комментарии в самом конце этой фотогалереи, - четко обозначили правила голосования в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Здорово, что всемирная «паутина» позволяет увидеть роскошные тюльпаны Никитского сада всем желающим, независимо от места жительства и гражданства.

ГЕНЕРАЛЫ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ

Имя, а вернее сорт красавчика 2023 года покрыто тайной, зато мы знаем в лицо его предшественников.

Алладин. Фото: Юрий ЮГАНСОН

В 2020 году Генералом стал «Алладин», который относится к классу лилиецветных. У шедевра селекционеров шесть заостренных изогнутых ярко-алых лепестка, края которых, как и донце цветка, имеют бело-желтоватый оттенок.

Fabio. Фото: Юрий Югансон/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

2021 отметил высоким офицерским чином Fabio. У тюльпана, носящего популярное в Италии мужское имя, крупный цветок состоит из красно-желтых лепестков, окаймленных причудливой тонкой игольчатой бахромой. Импозантный и харизматичный, каким и подобает быть итальянцу!

Valery Gergiev. Фото: Юрий Югансон/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Генерал 2022 - Valery Gergiev. Лепестки тюльпана цвета золота, обрамлены нежнейшей бахромой. Такое впечатление, что после захода цветок светиться в темноте, настолько его цветовая палитра пропитана солнечными нотками. Остается напомнить, что Валерий Гергиев – осетин по национальности, известный советский и российский дирижер.

Вот такое трио: герой арабских сказок Алладин, харизматичный итальянец Фабио и всемирно известный музыкант Валерий Гергиев.

ВАЖНО

Кто же станет Генералом Парада 2023 – решать вам.

Выбрать тюльпан по душе и отдать за него свой голос можно, перейдя на сайт Никитского ботанического сада.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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