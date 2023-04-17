Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста

Крымский мост. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Глава Российской Федерации Владимир Путин за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту Почетными грамотами отметил и руководителей, и рядовых сотрудников компаний, которые ликвидировали последствия теракта.

Президент наградил: Павла Бочкарева - руководителя техслужбы объединенного гаража Тюменского региона филиала АО «Мостострой-11» , Виктора Жогина - электросварщика ручной сварки филиала АО «Дороги и Мосты» Мостоотряд-4, город Москва; Андрея Литвинова - директора филиала «Тамань» ООО «МТСМ-СЕРВИС», Краснодарский край; Мансура Пирнапасова - машиниста экскаватора-погрузчика ООО «Дорожная Строительная Компания», Тверская область и других участников работ.

Судя по географии мест «прописки» компаний, Крымский мост, также приводили в порядок всей страной. Возводили мост тоже всей Россией!

Напоминаем, что важную транспортную артерию, которая связала Крымский полуостров с материковой частью России, запустили в работу 15 мая 2018 года,

Но 8 октября 2022 года недруги на Крымском мосту взорвали грузовик. От взрыва загорелось семь топливных цистерн. В результате террористического акта была повреждена часть моста, но арки не пострадали. Власти пообещали, что все нанесенные диверсией повреждения будут оперативно устранены, что и было сделано - уже в феврале Крымский мост полностью открыли для автомобилей - ремонт автодорожной части завершили досрочно.

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