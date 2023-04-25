Теперь все зависит от врачей: 9-месячному малышу из Энергодара, чья мама умерла от рака, сделают операцию до конца апреля

Операцию мальчику сделают на днях - вместе с тетей он уже отправился в столицу Кубани. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Девятимесячному Артему из Энергодара, за чьей судьбой уже более полугода следит весь полуостров, совсем скоро сделают третью операцию на сердце. Семья мальчика надеется, что она будет финальной. А шансы весьма высоки, ведь состояние малыша, наконец, стабилизировалось. Об этом «КП-Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Напомним, Артем появился на свет 3 июля 2022 года с тяжелым заболеванием - врожденным пороком сердца. В родной Запорожской области провести операцию, которая спасла бы ребенку жизнь, не могли. Мама мальчика - 22-летняя Ирина, решив вылечить сынишку любой ценой, без денег и документов приехала в Симферополь на «скорой». Благодаря крымским медикам и волонтерам малыша удалось спасти, однако, ему требовалось еще несколько серьезных вмешательств. Семейная трагедия на этом не закончилась: стало известно об онкологическом заболевании самой Ирины. И когда Артему было лишь четыре месяца, его мама умерла…

Мама малыша Ирина отправилась спасать ребенка в Крым, но забыла про собственную тяжелую болезнь. Фото: Валерия Петрусевич\Юрий Обозенко

За жизнь мальчика продолжает бороться его родная тетя Наталья. Женщина, у которой уже есть двое своих детей, оформила на Артема временное опекунство, а в будущем вместе с мужем собирается усыновить ребенка. С самого начала трагедии помогает семье из Запорожской области крымский волонтер Валерия Петрусевич. Для Артемки и Натальи она стала уже родным человеком.

ВСЕ РЕШИТСЯ НА ДНЯХ

В начале апреля Наталья вместе с малышом вновь приехала в Симферополь. Артему предстояло пройти обследования перед самой важной операцией.

Маму Артемке заменила родная тетя Наталья, которая уже оформила официальное опекунство Фото: Ирина ГЕРЦ

- Госпитализация длилась больше двух недель. К счастью, все анализы и обследования в норме. Артемка уже отправился на операцию, - подчеркнула Валерия Петрусевич.

Как и в прошлый раз, операция пройдет в Краснодаре - ближайшее необходимое для вмешательства оборудование находится только в столице Кубани. Тем не менее, страшное позади.

- В прошлый раз Артемку буквально вытаскивали с того света, а сейчас мы идем к операции в стабильном состоянии. Все решится на днях. Верим в профессионализм врачей, - заключила крымский волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла, не успев спасти сына: трагическое продолжение истории жительницы Энергодара, оказавшейся в Крыму без денег и документов

Девушка отчаянно боролась за жизнь сына, забыв про собственную болезнь (подробнее)

«Артема предлагают сдать в детский дом, но мы продолжаем бороться»: в истории шестимесячного малыша из Энергодара, чья мама пожертвовала собой ради его спасения, появились новые сложности

Мальчик появился на свет 3 июля 2022 года с врожденным пороком сердца (подробнее)