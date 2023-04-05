Тетя 9-месячного Артема из Энергодара, чья мама умерла от рака, рассказала неожиданные подробности о судьбе малыша

Родная тетя Артема Наталья уже оформила временное опекунство над мальчиком Фото: Ирина ГЕРЦ

За трагической историей малыша Артема из Энергодара вот уже несколько месяцев следит весь полуостров. Все началась летом 2022 года, когда жительница нового региона России - 22-летняя Ирина - приехала в Крым без денег и документов, чтобы спасти своего новорожденного ребенка.

На руках у женщины была лишь копия паспорта украинского образца. Трудности, которые сулили отсутствие денег и документов Ирину не пугали, ведь ей двигал материнский инстинкт. Она стремилась во чтобы то ни стало помочь своему сынишке с врожденным пороком сердца. На тот момент оказать квалифицированную медицинскую помощь месячному Артему в Запорожской области не могли. Поэтому Ирина обратилась к крымским врачам. К сожалению, в борьбе за жизнь сына женщина позабыла о своем здоровье. Между тем Ирина страдала от онкологии. К сожалению, победить рак ей не удалось. В ноябре прошлого года Ирина умерла от рака, а жизнь ребенка осталась висеть на волоске.

Сейчас за жизнь малыша борется его родная тетя Наталья. Ребенку предстоит третья операция - в Краснодаре, а перед этим госпитализация в Симферополе.

«Комсомолка» встретилась с Натальей и Артемкой. Женщина рассказала, как ее сестре в разгар спецоперации удалось добраться до Крыма с крохой на руках и о том, какие испытания еще предстоит преодолеть малышу, которому только исполнилось 9 месяцев.

ОФОРМИЛА ОПЕКУНСТВО

Учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, которая принимает активное участие в судьбе Артема, стала для семьи из нового региона родным человеком - она помогает Наталье и малышу добираться до больниц Крыма и Краснодара и решать вопросы с документами. Кроме того, в каждый приезд в Симферополь Наталья и Артемка остаются дома у Валерии Петрусевич - крымчанка выделяет им комнату в своей квартире. Именно туда и пригласили корреспондента «Комсомолки».

Наталья ни на секунду не спускала Артема с рук - любознательный малыш был увлечен игрушками и стаканом с чаем. Глядя на кроху, никогда не догадаешься, что пришлось пережить ребенку.

Совсем скоро Артемке предстоит сделать третью операцию на сердце, и родственники надеются, что она станет финальной Фото: Ирина ГЕРЦ

Как рассказала Валерия Петрусевич, теперь у Артемки есть все документы - недавно оформили страховой полис и СНИЛС. Также Наталья наконец-то стала официальным опекуном малыша - пока что на полгода. Артем, к слову, стал первым ребенком в Запорожской области, на которого оформили такие документы после освобождения региона. Позже Наталья и ее муж собираются официально стать малышу приемными родителями - родного отца у мальчика нет. Женщина признается - ее супруг планирует дать ребенку свою фамилию. Сейчас у Артема девичья фамилия его родной мамы Ирины.

МАМА НЕ ЗНАЛА О БОЛЕЗНИ

История малыша поразила крымчан свой трагичностью: мало того, что ребенок появился на свет тяжелобольным и врачам пришлось буквально вытаскивать его с того света, так и родная мама скончалась от рака через четыре месяца после его рождения. Шокировал и тот факт, что Ирине было всего 22 года. Сестра молодой женщины в беседе с корреспондентом «КП-Крым» вспоминает: известие о болезни стало для всех шоком.

- Ирина вернулась из Симферополя, когда Артему был месяц - тогда провели первую операцию. Через месяц у нее начал болеть правый бок, но она решила, что это из-за того, что сын родился путем кесарева сечения, - рассказывает Наталья, - Я отвечала, что это не должно влиять - у меня самой было кесарево. Потом у нее начали ноги отказывать. Сделали УЗИ, оказалось, рак почки и уже давно. Метастазы пустило так, что даже если бы Ирине сделали операцию, то она протянула бы максимум на месяц дольше.

Мама Артема Ирина скончалась спустя четыре месяца после его рождения. Фото: Юрий Обозенко\VK

Наталья сокрушается: самочувствие ее сестру не беспокоило раньше никогда. Почему болезнь проявилась лишь на четвертой стадии - никому не понятно.

- Единственное, года три назад Ирина попала в аварию. Мама думает, что могли появиться какие-то ушибы, которые лишь потом дали о себе знать, что сестра не до конца долечилась. Она вообще была такая: у меня все хорошо, я все сама.

НИКОМУ НЕ СКАЗАЛА ОБ ОТЪЕЗДЕ

Выехала из Энергодара Ирина, будучи на девятом месяце беременности. Сначала девушку положили в больницу в Запорожской области, но потом обнаружились серьезные проблемы у плода, а у местных врачей не было необходимого оборудования.

- Ирину сначала хотели вывезти на военной «скорой», как раненую, но раненой она не была, - рассказывает Валерия Петрусевич, - и появилась гражданская «скорая». Еще до этого Ирина связывалась с другим волонтером - Юрием Обозенко (именно Юрий первым сообщил о непростой ситуации в жизни Ирины. - Прим. Ред.). Мы тогда договорились помочь вывезти девушку, но она больше не вышла на связь.

За помощью Ирина обратилась к крымскому волонтеру Юрию Обозенко еще будучи в Энергодаре. Фото: Юрий Обозенко\VK

По словам Валерии Петрусевич, Ирина выехала из Энергодара спонтанно - ни сестра, ни мама не знали о ее планах.

- Она связалась с Юрой уже когда ее привезли обратно в Симферополь. Туда приехала я, и Ирина рассказала, как ее вывозили военные, стало понятно, что это та самая девушка, которую нужно было вывезти, - говорит Валерия Петрусевич.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Изначально планировалось, что вторая операция Артему потребуется через полгода после первой. Но спустя пару месяцев ребенку резко стало хуже. Ирина тогда уже была тяжело больна - доживала последние дни.

- Тема был синий и с тяжелой отдышкой, - вспоминает Наталья с ужасом, - Я испугалась, мы приехали в больницу и нам сказали, что срочно надо ехать к кардиологу, но не факт, что он есть в Мелитополе, поэтому посоветовали сразу направляться в Симферополь.

Так как в Энергодаре не было детской реанимации, малыша госпитализировали во взрослую, где он провел сутки по соседству с ранеными бойцами.

Ехать нужно было срочно. Как ранее уже рассказывала «Комсомолка», Ирина успела сделать доверенность на ребенка для сестры и женщина отправилась спасать малыша в Крым. В Симферополе малыша срочно реанимировали, а операцию, которая, к счастью, тоже прошла успешно, было решено проводить в Краснодаре.

Сейчас помогает семье Валерия Петрусевич - в семье жителей Запорожской области она стала уже родной. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

НАДЕЮТСЯ, ЧТО ЭТО ФИНАЛ

Совсем скоро Артему предстоит третья, как надеется вся семья, финальная операция. Ее также будут проводить краснодарские врачи - ближайшее необходимое для вмешательства оборудование находится только в столице Кубани. Перед этим малышу нужно сдать все необходимые анализы (именно за этим Наталья приехала с малышом в Симферополь), а все бюрократические проблемы уже решены.

Остается надеяться, что операция пройдет успешно. Ведь дома малыша ждет полная семья - бабушка, брат с сестрой и будущий приемный папа.

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