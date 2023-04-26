Солдаты в зоне СВО приручили Хохла салом: бездомный щенок оказался очень ласковым и благодарным

Российские бойцы спасли бездомного щеночка совсем недавно. Фото: Валерия Петрусевич

Уже больше года российские военнослужащие защищают нашу страну в зоне спецоперации. Компанию им там нередко составляют и животные. Это неудивительно: бойцы вытаскивают четвероногих из под обстрелов, а те в ответ дарят им свою заботу и любовь. Чаще всего спасенных пушистиков передают волонтерам, которые находят им новый дом.

Но не всегда животные хотят расставаться с новыми хозяевами и отказываются уезжать с передовой. Бойцы одного из батальонов в Херсонской области обзавелись таким образом уже несколькими собаками. Бобики охраняют блиндаж, и каждый раз ждут возвращения защитников. Не так давно военные приютили еще одного щенка. И дали ему забавное имя.

РЫЖИЙ УШАСТИК

Учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич регулярно бывает на передовой - развозит гуманитарную помощь и необходимое оборудование для военных. Поэтому с четвероногими друзьями бойцов знакомится лично. Так было и в случае с рыжим песиком.

- Хорошенький щенок приблудился к ребятам не так давно. Это не первый их питомец - долго не решались забрать, но не устояли, - рассказывает крымский волонтер, - Простой, предприимчивый ушастик с вечно недоуменным взглядом.

Военнослужащие несколько дней не могли придумать новому обитателю блиндажа имя. Но оно «родилось» само собой - Хохол.

ЛЮБИТ САЛО И НЕМНОГО СТЕСНЯЕТСЯ

Такую необычную кличку Хохол получил из-за своих пристрастий в еде. Ведь украинцы очень любят сало, это культовый национальный продукт. Который песик, на свою беду, регулярно таскал у солдат.

- За корочку сала щенок буквально душу готов продать. Урвет кусочек, а потом прячет его по углам про запас. Бойцы шутят: «Ну точно Хохол». Так и прижилось имечко, - смеется Валерия Петрусевич.

Боевой щенок, тем не менее, еще не до конца привык к такому количеству внимания и заботы. Когда его гладят, немного стесняется. Но сало таскать не перестает.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как живут другие кошки и собаки, прибившиеся к российским военнослужащим в зоне СВО.

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