Жажда жизни у ребенка поразила даже врачей: неожиданные подробности истории 10-месячного Артема из Энергодара, чья мама умерла, не успев его спасти

Артем появился на свет с тяжелым заболеванием - врожденным пороком сердца. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

За трагической историей малыша Артема из Энергодара вот уже несколько месяцев следит весь полуостров. Все началась летом 2022 года, когда жительница нового региона России - 22-летняя Ирина - приехала в Крым без денег и документов, чтобы спасти своего новорожденного ребенка.

Ирина стремилась во чтобы то ни стало помочь своему сынишке с врожденным пороком сердца. Оказать квалифицированную медицинскую помощь месячному Артему в Запорожской области не могли. Поэтому женщина обратилась к крымским врачам. К сожалению, в борьбе за спасение сына она позабыла о своем здоровье - Ирина страдала от онкологии. Победить рак женщине не удалось. В ноябре прошлого года мама Артема скончалась от рака.

Мама малыша Ирина скончалась, когда Артему было всего четыре месяца. Фото: Юрий Обозенко

Борьбу за жизнь мальчика продолжила его родная тетя Наталья. Женщина, у которой уже есть двое своих детей, оформила на Артема временное опекунство, а в будущем вместе с мужем собирается усыновить ребенка. С самого начала трагедии помогает семье из Запорожской области крымский волонтер - учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. Для Артемки и Натальи она стала уже родным человеком.

ТЯЖЕЛАЯ ОПЕРАЦИЯ

Как ранее рассказывала «Комсомолка», малыш пережил несколько серьезных операций на сердце. Как надеялась семья Артемки, третья операция стала бы финальной. Проводить ее было решено в Краснодаре - это ближайший к Энергодару город, где имеется необходимое для такого вмешательства оборудование. Однако все оказалось сложнее.

На протяжении семи часов врачи спасали ребенку жизнь. Специальный сосудистый каркас - стент - прирос к дыхательной артерии, пришлось ставить протез.

Третья операция на сердце была тяжелой - малыш несколько дней находился в реанимации. Фото: Валерия Петрусевич

- Операция была очень тяжелой, - рассказала «Комсомолке» Валерия Петрусевич, - У Артемки недостаточно развились артерии, чтобы полностью зашить сердечко. Поэтому малыш долго находился в реанимации в тяжелом состоянии. Но, к счастью, выкарабкался, и сейчас его состояние нормализовалось. Артем большой молодец. Даже врачи, проводившие операцию, говорили: «Какая у этого ребенка жажда жизни!».

Все это время за стенами операционной дежурила тетя Артема Наталья. Женщина ужасно переживала за племянника, на которого оформила опекунство, и практически круглосуточно находилась в больнице без сна и отдыха, ожидая заветной фразы: «Состояние стабилизировалось».

К счастью, малыш стойко выдержал испытания. Как отметила Валерия Петрусевич, уже через несколько дней Артема выпишут из больницы.

НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

И хоть теперь состояние Артемки не вызывает серьезных опасений, судьба все еще продолжает испытывать его семью на прочность. Пока малыш и его тетя были в больнице Краснодара, из-за обстрелов со стороны боевиков киевского режима, в некоторых населенных пунктах Запорожской области объявили временную эвакуацию мирных жителей. В этом списке оказался и родной город мальчика - Энергодар, где остались его родственники - приемный папа, брат с сестрой и бабушка.

Борьбу родной мамы за жизнь малыша продолжила ее сестра Наталья. Женщина оформила опекунство над мальчиком Фото: Ирина ГЕРЦ

Вопрос с поиском подходящего жилья взяла на себя Валерия Петрусевич. В разговоре с корреспондентом «КП-Крым» волонтер отметила, что, пока ситуация в Энергодаре не нормализуется, семья планирует остаться в Крыму - так будет лучше в первую очередь для Артемки, который должен находиться под наблюдением врачей.

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