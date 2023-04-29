«Все оказалось сложнее, чем мы надеялись»: малыш Артем из Энергодара, за чьей трагичной судьбой следит весь Крым, находится на грани жизни и смерти

Борьбу за жизнь ребенка после смерти его мамы продолжила родная тетя Фото: Ирина ГЕРЦ

Состояние девятимесячного Артемки из Энергодара, за трагической историей которого уже более полугода наблюдает весь полуостров, вызывает беспокойство. Мальчику сделали третью операцию на сердце, но все оказалось сложнее, чем надеялась семья ребенка.

О самочувствии Артема рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, которая уже долгое время помогает тете ребенка Наталье в борьбе за его жизнь.

- Операция Артемки проходила с 8 до 15 часов, все оказалось сложнее, чем мы надеялись. Стенд прирос к дыхательной артерии, пришлось ставить протез… Артемка в реанимации в тяжелом состоянии, тетю к нему не пускают, - поделилась крымский волонтер.

Напомним, об истории семьи из Запорожской области крымчане узнали еще летом 2022 года. Тогда мама малыша - 22-летняя Ирина - без денег и документов приехала в Симферополь, пытаясь спасти своего сынишку. Ребенок появился на свет с врожденным пороком сердца, и ему требовалась срочная операция. Врачи буквально вытащили Артема с того света, но сразу стало понятно - вмешательств потребуется больше. Как гром среди ясного неба грянула другая трагичная новость. Оказалось, что Ирина больна онкологией. Спустя несколько месяцев борьбы с заболеванием, девушка скончалась. Но битву за жизнь ребенка продолжила ее родная сестра Наталья. С помощью волонтера Валерии Петрусевич женщине удалось оформить временное опекунство над Артемом, а перед этим ему сделали вторую операцию.

Операция проходила в Краснодаре - туда семья отправилась в конце апреля. Фото: Валерия Петрусевич

Третья операция, как и планировалось, прошла в Краснодаре. Семья малыша надеялась, что она станет финальной. Но болезнь ребенка оказалась серьезнее.

Сейчас Наталья не отходит от малыша и молится за его выздоровление. Ведь в родном Энергодаре малыша ждут любящие его люди - двое детей приемной мамы-тети и ее муж, который собирается усыновить Артема и дать ему свою фамилию.

Мама малыша Ирина, пытавшаяся спасти сынишку, в борьбе за его жизнь позабыла про собственное здоровье. Фото: Юрий Обозенко

-Наталью поселили в гостинице рядом с больницей, но, конечно, она целыми днями будет дежурить у приемного отделения, - с горечью рассказала Валерия Петрусевич.

Крымчанка отметила, что верит в то, что состояние малыша стабилизируется, и попросила всех неравнодушных молиться за Артемку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь все зависит от врачей: 9-месячному малышу из Энергодара, чья мама умерла от рака, сделают операцию до конца апреля

Девятимесячный малыш из Энергодара, чья мама умерла от рака, отправился на третью операцию (подробнее)

Тетя 9-месячного Артема из Энергодара, чья мама умерла от рака, рассказала неожиданные подробности о судьбе малыша

Дома мальчика ждет большая семья, но сначала ему предстоит сделать третью операцию на сердце (подробнее)