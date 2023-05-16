Бывший мэр Евпатории получил новую должность в Белгороде

Александр Лоскутов возглавил департамент городского хозяйства. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

Мэрия Белгорода пополнилась новым крымским кадром. Бывший исполняющий обязанности градоначальника Евпатории Александр Лоскутов получил там должность вице-мэра города - руководителя департамента городского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

- К своим обязанностям Александр Лоскутов приступил с 15 мая, - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее распоряжение уже подписал глава Белгорода Валентин Демидов.

Напомним, пост исполняющего обязанности главы евпаторийской мэрии Александр Лоскутов покинул аккурат перед Новым годом: 29 декабря 2022 года чиновник решил не подавать документы на постоянное замещение этой должности. Для многих жителей Евпатории новость стала полной неожиданностью, ведь Лоскутов был исполняющим обязанности главы администрации города на протяжении восьми месяцев и успел многое сделать на благо города. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» чиновник тогда не стал вдаваться в подробности своего решения, однако, подчеркивал, что планирует «остаться у крымской власти».

- Мою работу высоко оценил Сергей Валерьевич Аксенов, и поддержка евпаторийцев была колоссальной, - говорил экс-мэр Евпатории.

Долгое время новостей о политической карьере Лоскутова не было. По некоторым данным, он мог получить должность в Совете министров Крыма. Тем не менее, в апреле 2023 года стало известно, что чиновник стал советником мэра Белгорода Валентина Демидова.

Примечательно, что Валентин Демидов тоже долгое время работал в Крыму: с 2007 по 2015 год он возглавлял администрацию Армянска, а позже перешел на пост мэра Симферополя. В 2022 году Демидов переехал в Белгородскую область.

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