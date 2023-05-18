На ж/д участке в Симферопольском районе, где поезд сошел с путей, восстановлено техническое движение

Сегодня утром в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном Фото: Александра Тимощенко

На участке железной дороги в Симферопольском районе, где сегодня утром сошел с путей поезд с зерном, восстановлено техническое движение. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение, – написал Аксенов.

Он добавил, что уже к утру пятницы грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме.

Напомним, сегодня утром в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном, движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь было приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования, которое проведет региональное управление ФСБ. Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что причиной схода поезда с рельсов в Симферопольском районе стал подрыв.

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