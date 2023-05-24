«Идет работа»: в Госсовете Крыма рассказали подробности национализации квартиры Зеленского в Ялте

24 мая в Госсовете Крыма примут окончательное решение по национализации квартиры. Фото: Александра Тимощенко

Просторный пентхаус под Ялтой в элитном жилом комплексе «Император» все еще пустует. Его десять лет назад купил президент Украины Владимир Зеленский, но вот беда – 24 мая в Госсовете Крыма примут окончательное решение по национализации квартиры.

Вопрос рассматривается с самого утра среды. Вердикт вынесут в течение пары часов на сессии республиканского парламента.

- Среди национализированных объектов присутствует и квартира нынешнего главаря преступного украинского режима Зеленского, - подчеркнул председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По словам парламентария, такое решение принимается для того, чтобы восстановить справедливость - на территории полуострова не должны находиться объекты, которые принадлежат лицам, причастным к украинскому террористическому режиму.

При этом, глава Крыма Сергей Аксенов вынес окончательный вердикт о том, что квартира семьи Зеленских в Ялте переходит в собственность республики.

- Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису», а также квартира Елены Зеленской в Ялте, - написал он в своем telegram-канале.

Роскошный пентхаус находится в Ливадии Фото: Александра Тимощенко

Напомним, квартира жены Владимира Зеленского Елены не раз оказывалась в центре внимания. Роскошную недвижимость супруги приобрели в 2013 году. Пожить в крымских хоромах так и не получилось: сначала ремонт, потом грянул Майдан, а затем полуостров стал российским.

Роскошный пентхаус располагается на верхнем, пятом этаже элитного дома в Ливадии. До моря – рукой подать, а в 150 метрах от дома красуется знаменитый Ливадийский дворец, летняя резиденция последнего российского императора.

Квартира находится на последнем этаже элитного ЖК Фото: Александра Тимощенко

Чтобы попасть в хоромы «Император», нужно заранее согласовать визит с управляющей дома. На входе, на ресепшн, вас обязательно встретит строгий охранник, а в холле встречает дворецкий и ведет в лифт с огромными зеркалами. Внутри жилого комплекса почти нет людей, так как обычному прохожему сюда точно не попасть.

На крыше располагается бассейн Фото: Александра Тимощенко

До сегодняшнего дня апартаменты украинского президента не попадали под национализацию.

Ранее специалист по объекту недвижимости отмечал, что квартира президента Украины уже год «заморожена». Сейчас в помещение никого не впускают, а риелторам запретили выставлять ее на продажу. Но больше года назад в жилом комплексе продавали квартиру через стенку. Хозяева просили за нее 130 миллионов рублей.

В здании имеется подземный паркинг Фото: Александра Тимощенко

Напомним, в феврале текущего года глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в целом под национализацию в Крыму попали около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Сейчас национализированное имущество планируют продать, а вырученные средства отправят на нужды участников СВО.

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