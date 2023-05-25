Отели, лечебницы и санатории: полный список имущества украинских олигархов, которое национализировали в Крыму

Кроме квартиры Зеленского, в Ялте нашли еще 14 объектов недвижимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне на очередной сессии Госсовета в Крыму решилась судьба имущества украинских олигархов. По решению депутатов, недвижимость решили национализировать, а после процедуры переоформления документов – продать на аукционе. В этот раз с молотка уйдут 57 лотов. В их число попала и роскошная квартира президента Украины Владимира Зеленского в окрестностях Ялты.

В распоряжении «Комсомолки» оказался весь список национализированных объектов, которые были вынесены на обсуждение. По словам председателя Госсовета Владимира Константинова, перечень состоит из «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия».

Так, среди объектов, по которым принято решение о национализации, значатся 23 квартиры, которые расположились в Симферопольском районе – в поселке Мирное. Их площадь варьируется от 35 до 60 квадратных метров. Все они были выкуплены в одном доме на улице Крымской весны.

В перечень также попало нежилое административное здание площадью 285,8 метров квадратных на улице Желябова,10. По этому же адресу рядом находились девять просторных гаражей и блочных подсобных помещений.

В Евпатории на аукцион прямиком из рук неназванных украинских богачей отправятся 12 зданий разного назначения. На улице Горького под национализацию попали два миниотеля площадью 400 и 800 квадратных метра, огромная водолечебница в 13 тыс. 472 квадратных метра, сварочная, компрессорная, несколько сооружений скважины, медицинский пункт, столовая, теплопункт и склад.

Четыре объекта были национализированы и в Красногвардейском районе. Из них два здания поликлиники площадью 195 и 494 квадратных метра, уборная и гараж.

Кроме квартиры Зеленского, в Ялте нашли 14 объектов недвижимости по адресу Парковый проезд,6 и четыре нежилых помещения с украинскими владельцами и площадью больше 170 квадратных метров. Здания расположены в Гурзуфе на набережной имени Пушкина.

Кроме того, в список национализации попали пять просторных квартир в спальном районе Симферополя. Четыре объекта недвижимости находятся в одном доме на улице 51-й Армии, а еще один - по соседству.

Ранее Константинов в своем Telegram-канале сообщал, что в список национализированных объектов попали:

- Большое винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», собственник которого является гражданин Кипра и активно поддерживающий ВСУ, Вадим Ермолаев. К тому же, он входит в Топ-100 богатейших людей Украины.

- ЧАО «УКСНАБ». Предприятие по производству холодильного и вентиляционного оборудования находится в Красноперекопске. Бенефициаром являлся украинский бизнесмен Игорь Гуменной.

- Одна из частей объекта «Скай Плаза» в Ялте бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

- Объекты, связанные с зеленой энергетикой — солнечные батареи, принадлежащие группе разных ООО с названием «Солар» — бывших народных депутатов Украины братьев Клюевых.

- Детский лагерь «Кипарис» в Алуште, который принадлежал украинскому предприятию «Тяжавтотранс» в Днепропетровске.

- Здание меджлиса* в центре Симферополя.

- Сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и Компания украинского политика, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.

- АО «Ялтинский хладокомбинат», бенефициаром которого является гражданин США Леон Зельдович. Хладокомбинат не функционирует, но сдаются в аренду складские помещения.

- Торговые сети, здание бывшего «Фуршета» в Симферополе, помещение в Ялте. Бенефициар - украинский бизнесмен, депутат Киевского городского совета Игорь Баленко.

- Квартира Владимира Зеленского в элитном ЖК «Император» недалеко от Ливадийского дворца.

Напомним, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в целом под национализацию в Крыму попали около 700 объектов. Национализированное имущество планируют продать, а вырученные средства отправят на нужды малообеспеченных и участников СВО.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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