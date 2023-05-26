Смертельная ловушка: в Севастополе зоозащитники спасли дельфиненка, застрявшего в рыбацких сетях

ЧП случилось в Балаклаве. Фото: скрин видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Крымские зоозащитники помогли дельфину-крошке, которому грозила неминуемая смерть в рыболовных снастях.

Как рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», детеныш афалины попал в ставной невод, который стал для него западней.

- Рыбацкий ставник - это сетевой лабиринт, установленный так, чтобы рыба заходила внутрь, плывя вдоль его стен, но не могла выйти обратно, - объяснили в организации.

Дельфины воспринимают ставники, как благотворительные столовки, где можно без напряга пообедать скопившейся рыбой.

Как правило, взрослые афалины, белобочки и азовки без проблем выходят из этого лабиринта. А для малышей это может быть смертельно опасно.

- Запутаться в мелкой ячейке нереально, поэтому эти сети - одни из наиболее безопасных для дельфинов. Но проблемы могут возникнуть у детенышей, которым не хватает навыков, - отметили исследователи.

До смерти напуганный дельфиненок хаотично метался вдоль сеток-стен, а снаружи за него переживала взрослая афалина, - вероятно, мама, а китообразные родительницы очень привязаны к своим детям

Зоозащитники, чтобы избежать стресса, решили дать самке шанс забрать самой детеныша.

- Когда мы вернулись спустя почти 5 часов, малыш все еще находился внутри, а взрослая афалина оставалась рядом, нервно ударяя хвостом по воде. Для детеныша на грудном вскармливании длительное голодание критично, поэтому ждать дальше не стоило, - отметили в Центре.

Все закончилось хорошо - крошку дельфина освободили, и он уплыл с мамой подальше от коварных сетей.

- Если вы считаете, что дельфину в ставнике нужна помощь, свяжитесь с нами, пришлите видео, чтобы мы оценили поведение китообразного и ситуацию. Резать сети - противозаконно, - подчеркнули в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Телефон экстренной помощи морским млекопитающим в Крыму: 8 (978) 032-68-52

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