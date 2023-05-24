У берегов Севастополя плавают 5 дельфинов-попрошаек

В Севастополе можно увидеть дельфинов-попрошаек. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

В акватории Севастополя появились афалины-попрошайки. В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» рассказали:

- Мы наблюдаем за группой из 5 афалин, которые контактируют с людьми, при этом три из них делают это ежедневно. Привычка к попрошайничеству закрепилась у них буквально на наших глазах. Понимаем желание людей общаться с природой, но для самих дельфинов такой контакт зачастую заканчивается плохо. Люди рыбачат с тех же лодок, с которых прикармливают животных, не понимая, что леска в воде представляет для них опасность.

Дельфины запутываются в рыболовных снастях, заглатывают крючки, что может привести к увечью, а то и гибели.

- Если вы встретили попрошаек в море, убирайте рыболовные лески из воды. Не нужно надеяться на зоркость, ловкость и ум дельфинов. Рано или поздно контакт со снастями приведет к печальному финалу, - и Центре отметили, что среди попрошаек нет афалин, которых выбросили из дельфинария Севастополя.

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