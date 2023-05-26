Страшно и красиво: жителей Джанкоя удивил мощный смерч

Атмосферный вихрь появился в небе после сильного дождя. Фото: "Жесть Крым"/ВК

25 мая жителям Джанкоя пришлось несладко. Переменчивая крымская погода подготовила очередной «сюрприз» в виде сильного шквалистого ветра и града, а под конец дня заговорили о том, что в городе и вовсе разбушевался смерч.

Внезапный ураган удалось снять очевидцу природной стихии, поэтому кадры быстро распространились по соцсетям. На них видно, как небольшая воронка появляется из дождевой тучи на линии горизонта.

- Страшно и красиво! Хорошо, что дальше не пошел, а то так бы все разрушил на своем пути, - отмечают в комментариях.

Однако, по словам замначальника Гидрометцентра Крыма Вероники Шенгелай, на видео, скорее всего попал сильный порыв ветра. По данным метеостанции в Джанкое, никаких природных аномалий 25 мая зафиксировано не было.

- Вчера в Джанкое был сильный ветер, его порывы доходили до 15 метров в секунду. Также местами шел град, но смерча не было, так как обычно его можно встретить, когда земля прогревается до 30-35 градусов тепла. Вчера же было значительно меньше, - отмечает синоптик.

Метеоролог также добавила, что в конце мая по всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра. Так, в Крыму в ближайшие дни ожидаются подъемы уровня воды в реках.

- Днем 26, 27, 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, - сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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