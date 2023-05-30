В Крыму уволен главврач детдома «Елочка», где едва не умер истощенный Сережа

Врач педиатр высшей категории Васюков Александр Валентинович. Фото: gazetacrimea.ru

В Крыму уже третий год не утихает скандал вокруг Дома ребенка «Ёлочка», где едва не умер двухлетний Сережа.

Тяжелобольной малыш, страдающий дистрофией и рахитом, попал в приемную семью жительницы Симферополя Ольги Крамная. И только в заботливых руках мальчик стал стремительно набирать вес и догонять в развитии своих ровесников. Самое удивительное, что в «Елочке» на нем поставили крест как на инвалиде с врожденными пороками, которые несовместимы с нормальной человеческой жизнью.

КП-Крым внимательно следит и за судьбой Сережи, и за ситуацией в доме малютки. Вскоре после очередной публикации о Сереже из «Елочки», поменялось руководство этого богоугодного заведения.

- Важная новость! Главный врач дома ребенка «Елочка» покинул свою должность и стены учреждения. По его версии, он устал от грязи, которая на него льется, но, судя по тому, что он был уволен и рассчитан в один день, это не совсем так, - такое сообщение разместила на своей страничке в соцсети приемная мама Сережи Ольга Крамная.

Крымчанка отметила, что это первый шаг к положительным переменам в жизни воспитанников дома ребенка, следующий – приход команды конструктивных руководителей, которые в корне изменят ситуацию.

На сайте дома ребенка пока не обновили информацию о смене руководства. Фото: скриншот сайта elochka-dom.ru

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым, ответив на запрос КП-Крым, частично подтвердили новость: «Васюков А. В. 12 мая 2023 года уволен с должности главного врача ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка» по инициативе работника. В настоящее время обязанности главного врача в учреждении исполняет Суслова М. Е.»

Правда, на сайте учреждения все еще устаревшая информация, которая гласит, что «руководит домом ребенка врач педиатр высшей категории Васюков Александр Валентинович».

Напоминаем, что «Елочку» пользователи соцсети назвали концлагерем для детей, с чем выразил несогласие Минздрав Республики Крым.

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