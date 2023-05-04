Из «овоща» превратился в развитого мальчишку: как живет когда-то истощенный Сережа, которого забрали в приемную семью

Сережа был истощен до предела, когда его забрали из детдома, но любовь приемной матери сделала мальчика счастливым ребенком. Фото: личный архив

Шок и ужас – такие эмоции испытали крымчане в августе 2020 года, узнав историю крошечного мальчика из единственного в Крыму дома ребенка, а само учреждение, из которого вынесла умирающего малыша приемная мама Ольга Крамная, назвали «концлагерем». Тогда с этим утверждением не согласились местные чиновники.

РАХИТ И ДИСТРОФИЯ

Сережа в два года весил всего 6 100 граммов. Фото: личный архив

Что же шокировало тогда общественность? Почти в два года Сережа, который с трехмесячного возраста находился в доме ребенка «Ёлочка» города Симферополя, весил 6100 граммов, хотя такой вес дети обычно набирают к 4 месяцам. Его рост, вдумайтесь, был 74 см. Двухлетний малыш в истощенном теле полугодовалого ребенка. Это был скелетик, обтянутый кожей без мышц, в котором едва теплилась жизнь. Малыш не разговаривал, не ходил, даже не сидел самостоятельно, он ел 40 мл за один прием пищи (это половина баночки с детским пюре).

Когда история истощенного мальчика подняла шум, Сережу тут же положили в больницу, и в медкарточке появилась запись: крестцово-копчиковый свищ, белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени, в простонародье дистрофия и обезвоживание, то есть рахит.

У мальчика был деформирован череп, а также косили глаза, поскольку он длительное время лежал в одном положении, его попросту не переворачивали. Но самое страшное в том, что никто не пытался помочь ребенку исправить ситуацию, хотя на сегодняшний день существуют действенные методы исправления деформации. В государственном учреждении, которое отвечает за сирот и брошенных детей, не озаботились и тем, что у Сережи расщелина неба, иными словами, волчья пасть, хотя операции по реконструкции неба сегодня проводят уже с года, чтобы подготовить ротовой аппарат к периоду запуска речи. В доме ребенка объясняют это тем, что в Крыму операции делают с трех лет, хотя по авторитетному мнению депутата Госдумы Анны Кузнецовой, в прошлом уполномоченного по правам ребенка РФ, прямая обязанность администрации учреждений искать наилучшие методы лечения в интересах детей. Закон это не запрещает, финансирование выделяется.

ПРИШЛОСЬ УЧИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГУБАМИ, ЗУБАМИ И ЯЗЫКОМ

- Сережа родился недоношенным и с расщелиной неба. Все это поправимо в заботливых руках. Но малыш попал в учреждение, где администрация не заботилась о благополучии своих воспитанников, превратив дом ребенка в передержку, - выразила свое мнение КП-Крым Ольга Крамная.

Приемная мама для ребенка сделала то, что оказалось не по силам медицинскому учреждению с большим штатом сотрудников. По официальным данным, «в учреждении работают 5 врачей, 105 медицинских сестер, 77 младших медицинских сестер, 36 педагогических работников».

Так выглядел истощенный детдомовец, прожив 3 месяца в приемной семье. Фото: личный архив

Сейчас Сережа, которому прочили жизнь «овоща», развивается и физически, и умственно.

Мальчика в детдоме кормили через зонд, потому Ольга Крамная много сил и времени потратила, чтобы научить пользоваться ребенка губами и языком, то есть тому, что умеют делать младенцы, которым отродясь всего несколько дней.

- Неимоверных трудов стоило научить пить, есть твердую пищу, которую нужно откусывать и пережевывать. Для него все это инородные тела во рту, от которых он стремился избавиться, - рассказала КП-Крым Ольга Крамная.

ПРОЯВЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД УМА

Лето 2022. Фото: личный архив

На сегодняшний день малыш прекрасно понимает обращенную речь, выполняет просьбы, у него развито когнитивное мышление, позволяющее распознавать эмоции и управлять ими, развит праксис (стремление повторить положительный опыт), моторное планирование (управление своим телом, связанное с планированием действий).

Сережа в мае 2023. Фото: личный архив

- У Сережи пока нет полноценной речи, мы находимся на стадии звукоподражания. Это вполне естественно. Ребенок не может одномоментно перескочить с 6 месяцев в свой возраст. Он должен пройти все этапы развития, а речь – наивысшая его точка. Тем не менее у Сережи большой прогресс, он развивается семимильными шагами. У него явно технический склад ума. Он очень любит наблюдать за автомобилями и бытовой техникой – как все это работает, какие звуки издает. Особенно притягателен для него робот-пылесос, которого мы называем Борей, - рассказала КП-Крым Ольга Крамная.

Занятия по сенсорной интеграции. Фото: личный архив

Приемная мама отмечает:

- Специалисты, с которым занимается Сережа, подтверждают, что от природы у него очень большой потенциал, который подавили в доме ребенка недостаточным питанием, ограничением движения и познания мира. Нам обоим предстоит большая и длительная работа на пути к восстановлению.

КСТАТИ

Напоминаем, что комиссия, направленная в Крым Уполномоченным по правам ребенка РФ в 2020 году Анной Кузнецовой, установила, что 80 детей в доме ребенка «Елочка» практически не получали необходимого питания, то есть, по сути, голодали.

Однако по итогам проверки Минздрава Крыма в ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» выяснилось, что в учреждении нет проблем. По данным Минздрава, пользователи соцсетей необоснованно обвинили персонал в плохом присмотре за детьми. Медицинское наблюдение за воспитанниками учреждения производится круглосуточно. В ведомстве отметили, что в доме ребенка обеспеченность медкадрами - на уровне 90%. Детям здесь оказывают помощь врачи-педиатры, детский врач-психиатр, отоларинголог, имеющие нужные сертификаты. Медики зорко следят за развитием каждого ребенка.

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