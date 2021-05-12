«Прощай дистрофия!»: Истощенный Сережа из крымского детдома «Елочка» идет на поправку

Сережа выглядит очень хорошо. Фото: Ольга Крамная/Facebook

История малыша, которого в августе прошлого года усыновили из симферопольского дома ребенка «Елочка», потрясла многих людей, дала работу и властям, затеявшим многочисленные проверки. О том как сейчас Сережа себя чувствует рассказывает его приемная мать, размещая посты на своей странице в соцсети.

Малыш, когда его забрали из детдома, был очень худеньким и слабеньким. Фото: КРБОО «Наша надежда»/Facebook

- Сережа набрал необходимый вес по росту! 10 кг 200 гр! Прощай дистрофия! – сообщает Ольга Крамная, утверждая. - Маленький Сережа не паллиативный и не доходяга. Съешьте свою кепку все, кто говорил «ребенок сам виноват», а опекун «хайпует». Дом ребенка виновен, для меня это истина.

На деле же контролирующие органы не обнаружили криминала в работе специализированного Дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».

Пользователи соцсети оценили пост единодушно: «Сережа стал настоящим румяным крепышом! Молодцы, так держать!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50