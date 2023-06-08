Водитель, насмерть сбивший восьмилетнего мальчика в Керчи, получил 6 лет колонии

Авария произошла 18 января. Фото: МВД по Республике Крым

В Керчи суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, который сел за руль пьяным и устроил ДТП, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Авария произошла вечером 18 января текущего года. У входа в парк на пересечении улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Войкова, Славы и Всесоюзной двух мальчиков 7 и 8 лет сбил автомобиль BMW 740. Водитель скрылся с места аварии, однако вскоре был задержан. Как выяснилось, 41-летний житель Керчи, ранее судимый индивидуальный предприниматель сел за руль, будучи лишенным водительских прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

Машину нашли недалеко от места аварии. Фото: МВД по Республике Крым

Оба мальчика были госпитализированы с различными травмами. Один из них впал в кому и спустя неделю скончался.

Напомним, в ходе прений сторон в суде прокурор запросил для керчанина 8,5 лет лишения свободы.

– Сегодня приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказании в виде шести лет четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также по отбытию срока он лишен права управлять транспортными средствами на 2,5 года, – сообщили в региональном Следкоме.

Приговор пока не вступил в силу, добавили в ведомстве.

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