Теперь Джек, а не «бомж»: что стало с бездомным псом, который валялся в ногах у Харатьяна

Дмитрия Харатьяна покорил харизматичный бездомный пес из Евпатории. Фото: Виталий Парубов/архив КП

Крым принято считать царством котов, но на полуострове собаки очень даже харизматичные.

Мухтар из Ялты долго шел к славе – ждал пропавшего хозяин, вокализировал на набережной на пару с трубачом. А вот бездомный пес из Евпатории стал звездой всего за пару минут.

Рыжему собакену просто пришлась по душе красная дорожка, которую постелили для Дмитрия Харатьяна и других вип-участников фестиваля «Солнечный остров».

Вот хвостатый бродяга взял, да и развалился прямо на этом ковровом изделии, символе уважения при встрече высокопоставленных лиц, в самый ответственный момент.

Мэр Евпатории просто аккуратно обошел нахальную псину – чиновникам не положено выказывать на людях свои эмоции.

Дмитрий Харатьян вместе с женой Майей и сыном Иваном от души порадовались нахальному псине. Фото: Виталий Парубов/архив КП

«Гардемарин», народный артист РФ Дмитрий Харатьян, его супруга актриса Марина Майко и красавчик сын Иван от души радовались хулиганистой выходке бездомной собаки – заулыбались, рассмеялись и чуть не захлопали в ладоши как малые дети.

Фотографы же успели нащелкать десятки кадров, которые вмиг разлетелись по интернету. Так бездомный пес стал звездой и близким другом семьи Дмитрия Харатьяна.

Но слава - вещь быстротечная, народ посмеялся, поговорил, и все забыли о милой выходке пса солнечного цвета.

Хвостатая знаменитость пострадала в потасовке с сородичами. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Хорошо, что жители Евпатории не теряли из вида симпатягу, который свободно разгуливал по курортному городу, потому что весной псу понадобилась помощь ветеринара.

- Собака-улыбка повредила лапу. Сделали рентген - кости целые. Соплеменники нанесли псу несколько ран в области шеи и запястья. Будем лечить! – сообщили в Евпаторийском общественном фонде помощи животным «От сердца к сердцу».

Рыжика поставили на все четыре лапы и заодно кастрировали, чтобы не попадал в передряги, которые могут закончиться трагично.

- Ему бы, по-хорошему, домой. Под опеку ответственного хозяина. А то друзей много, а пес все равно ничей, - призадумались зоозащитники.

И вот хозяйка нашлась.

Сначала крымчанка сомневалась: привыкнет ли? с котом подружится? захочет ли?.. И приезжала в приют, чтобы проведать рыжика и погулять.

- Но из разговоров с врачами поняла, что дальнейшая уличная жизнь не принесет Джеку (так новая хозяйка назвала своего любимчика, - от авт.) Пес нуждается не только в доме, а в любви, заботе и контроле здоровья. Вначале брала Джека на выходные домой - знакомить с котом, домом и с новой жизнью. И, знаете, все прошло успешно! Значит, любовь оказалась взаимной! Такую трепетную связь человека и собаки редко встретишь. А в этом случае, кажется, они точно нашли друг друга! - рассказали в фонде «От сердца к сердцу».

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