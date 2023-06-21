Оценили в два миллиарда: в Крыму рассказали, что будет с национализированным имуществом украинских олигархов

Владения украинских олигархов будут переданы в собственность Республики Крым Фото: Александра Тимощенко

В Крыму рассказали, что будет с национализированным имуществом украинских олигархов. В списке - роскошные отели, заводы и гипермаркеты. Как рассказал спикер Госсовета республики Владимир Константинов, на данный момент депутаты уже утвердили перечень подлежащих национализации объектов.

По словам парламентария, с ноября 2022 года в Крыму национализировали имущество около ста владельцев имущества, которые, имея недвижимость на полуострове, совершали недружественные действия в отношении России. На большинстве этих объектов уже проведена инвентаризация и кадастровые работы. Вся недвижимость перейдет в собственность республики - оформление документов завершено на 70%.

- Всего до конца года от продажи имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1 млрд 900 млн рублей, - подчеркнул Владимир Константинов в своем Tg-канале.

В частности, под национализацию попали предприятия и организации, где работают сотни крымчан - консервный завод «Пролив» в Керчи, Альминский завод стройматериалов в Бахчисарае, гостиница «Вилла Елена» в Ялте и так далее. Чтобы люди не теряли свои рабочие места и не лишались заработной платы, там были введены временные администрации.

Другие объекты до окончания всех документальных вопросов переданы в аренду, например, торговый центр «Скайплаза» и гипермаркеты «Новацентр». Это позволило пополнить бюджет Крыма на 34 миллиона рублей. Последний бизнес, к слову, планируется выставить с молотка к середине июня. Кроме того, продадут квартиры и помещения, принадлежащие ООО «Эссокс Београд-Стари Град», а также пансионат на улице Горького в Евпатории.

До конца 2023 года на конкурсные торги также выставят апартаменты «Сон у моря» в Ялте, которые принадлежат дочери одиозного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Сам олигарх также лишится и центра отдыха «Европа» в Партените ( владелец - компания «Транспорт Логистик» - связана с Коломойским). Кроме того, в списке значится и ялтинский «Новокраматорский машиностроительный завод», которым владеет украинским миллиардер Ринат Ахметов.

Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о ситуации с национализацией имущества олигархов Незалежной. В частности, в этом списке есть и квартира президента Украины Владимира Зеленского - «слуга народа» не торопился избавляться от роскошных апартаментов в Ялте.

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