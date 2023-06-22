Люстра покачивалась и дрожала посуда: как ощутили утреннее землетрясение жители Крыма

Каждый год в Крыму фиксируют в среднем до 200 подземных толчков. Фото: Лиля Голова

Утро 22 июня для жителей юго-западной части Крыма началось тревожно. Около 6 часов их разбудили непонятные толчки. У кого-то в квартире тряслись люстры, у кого-то дрожала посуда. Как оказалось позже, виной всему стало землетрясение на шельфе Черного моря.

- Я ощутил, монитор закачался, наверное, это был «толчок», - пишет житель Севастополя в комментариях местного паблика.

- В Евпатории на пятом этаже немного покачивалась люстра. Я сначала не поняла, почему это происходит, а потом почитала новости, - добавляет крымчанка Татьяна.

- На четвертом этаже дверца в серванте ходуном ходила, - также заметили на ЮБК.

Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали сотрудники Европейского средиземноморского сейсмологический центра. Землетрясение произошло утром в четверг в 59 километрах от Севастополя и в 50 километрах от Балаклавы. Как рассказал КП-Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман, эпицентр колебаний находился на глубине 30 километров.

ДОБРАЛОСЬ И ДО СИМФЕРОПОЛЯ

Небольшие толчки ощутили не только жители Севастополя, но и некоторых других населенных пунктов и районов Западного и Южного берега полуострова.

- Даже в Симферополе мы ощутили колебания, так как магнитуда была достаточно высокая, - отмечает эксперт. - По расчетам, землетрясение близ эпицентра было примерно в диапазоне от пяти до шести баллов. Оно не несло разрушающего характера, а лишь ощущалось небольшими толчками.

БУДЕТ ЛИ ЦУНАМИ?

После утреннего «потрясения» крымчане запереживали – а вдруг это только начало чего-то масштабного? Вдруг будет цунами? Но, по словам сейсмолога, на данный момент ученые следят за ситуацией, а для опасного стихийного бедствия необходима большая площадь для разбега волны. К тому же, цунами требует очень мощных толчков.

- Афтершоки (повторные толчки - ред.) мы сейчас не фиксируем. Конечно, их угроза есть, но по графикам сейчас все чисто, - успокаивает эксперт.

ПРИЧИНЫ ТОЛЧКОВ

Утреннее землетрясение также стало поводом для догадок. По версии некоторых крымчан, колебания произошли из-за военных действий, которые ведутся не так далеко от Крыма. Но в Институте сейсмологии и геодинамики опровергли информацию.

- Это естественное землетрясение, связанное с природными процессами, но никак не военными. Об этом говорит глубина эпицентра толчка – она колеблется от 10 до 35 километров, - заверяет ученый.

Юрий Вольфман добавил, что территория полуострова постоянно находится в зоне «турбулентности». Каждый год здесь можно зафиксировать в среднем до 200 подземных толчков. Хотя в прошлом году их было лишь 74. Но чаще всего эта сейсмическая активность не ощутима для обычного человека.

Напомним, в начале февраля в Турции произошла страшная трагедия, которая принесла немало разрушений. Тогда местные жители почувствовали мощные толчки, отголоски которых были еще как минимум в шести регионах страны, а вместе с ними – даже в некоторых районах Сирии, Грузии и южных регионах России. Южный берег Крыма не стал исключением.

Также в середине июня в Черном море неподалеку от Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2. О подземных толчках сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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