Пути объезда Чонгарского моста: как пересечь границу Крыма и Херсонской области в июне 2023 года

Через пункт пропуска Армянск движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

После обстрела боевиками ВСУ Чонгарского моста на границе Крыма с Херсонской областью власти двух регионов в июне 2023 года организовали пути объезда. На данный момент движение транспорта осуществляется в штатном режиме, только через другие пункты пропуска. Причем, грузовые автомобили и легковушки с автобусами идут по разным маршрутам.

«Комсомолка» рассказывает о путях объезда через границу Крыма и Херсонской области в июне 2023 года.

КАК ЕДУТ АВТОБУСЫ И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ КРЫМА И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2023 ГОДА

Маршрут объезда поврежденного Чонгарского моста в июне 2023 года проходит через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Так можно добраться не только в Херсонскую, но и Запорожскую область.

Как рассказали в Минтрансе Крыма, пропускные пункты работают в штатном режиме. Чтобы не создавать очереди и пробки, через каждый ПП проходит определенный тип транспортных средств.

Так, рейсовые автобусы и легковые автомобили движутся через пункт пропуска Армянск. Кроме того, проехать можно по Крымскому мосту и на пароме через Керченскую переправу.

ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ КРЫМА И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2023 ГОДА

В конце июня 2023 года на границе Крыма и Херсонской области организован новый сухопутный маршрут для грузовых автомобилей - их направляют на пункт пропуска Перекоп. Маршруты движения из города Джанкоя проходят по следующему пути: Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - пункт пропуска Армянск, либо Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - пункт пропуска Перекоп.

В министерстве транспорта Крыма отмечают, что через пункт пропуска Перекоп могут проехать исключительно грузовики и фургоны - легковушки перенаправят через Армянск.

Стоит отметить, что 22 июня 2023 года через пункт пропуска Перекоп проехали более 200 транспортных средств. Время досмотра каждой фуры - порядка 30 минут.

Восстановить Чонгарский мост планируют за несколько недель. Фото: Tg-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

КОГДА ВОССТАНОВЯТ ЧОНГАРСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ ВСУ 22 ИЮНЯ 2023 ГОДА

Профильные службы уже приступили к обследованию поврежденной части Чонгарского моста. На месте также работают следственные органы. Как отметил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, на ремонт дорожного полотна уйдет несколько недель. Все необходимое для восстановления имеется.

Министр добавил, что после обследования есть вариант, что движение на сооружении могут открыть по одной полосе.

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