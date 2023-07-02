Фото: инфоцентр Крымский мост

В воскресенье, 2 июля, на Крымском мосту увеличили количество постов досмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

– Минтранс России увеличил количество постов досмотра, – говорится в сообщении.

Утром часть сотрудников перераспределили из Крыма на Кубань. Транспорт постоянно прибывает, и рост очереди остановился. В Минтрансе отметили, что ведется оптимизация досмотровых работ.

Так, в 11.00 пробка на Кубани составляла семь километров, а в Крыму – 100 метров. Спустя час очередь в Краснодарском крае уменьшилась на полкилометра. Пробка в Крыму за это время не изменилась.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что по состоянию на 13.00 пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае составила 7 километров.

– Время ожидания до 5 часов, – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Протяженность пробки в Крыму также составила 200 метров, а время ожидания – 20 минут.

Напомним, 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Протяженность пробки составляла около 9 километров. Людям раздавали питьевую воду. На месте работали спасатели. Тем же утром пробка составляла 5 километров. Сообщалось, что штат сотрудников на линиях досмотра увеличили. Контроль за их работой усилили.

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