Ситуация на Крымском мосту нормализовалась. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

В начале июля 2023 года долгожданный отпуск российских туристов едва не испортили многокилометровые пробки на подъездах к Крымскому мосту. Чтобы попасть на полуостров, автомобилистам приходилось ждать по несколько часов. Своего пика дорожные заторы достигли в понедельник, 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров.

Тем не менее, ситуация на Крымском мосту нормализовалась. Уже 5 июля попасть на полуостров на машине можно было без проблем. Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, пробок днем 5 июля не наблюдалось ни со стороны республики, ни со стороны Краснодарского края.

«Комсомолка» рассказывает, есть ли пробки на Крымском мосту 6 июля 2023 года.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 6 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

На Крымском мосту 6 июля 2023 года нет дорожных заторов. Накануне в этом лично убедился глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.

- По состоянию на 12:30 5 июля 2023 года пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет, - подчеркнул в своем Tg-канале Николай Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация остается стабильной. Пробок нет.

КАК ПРОХОДИТ ДОСМОТР НА КРЫМСКОМ МОСТУ 6 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Туристы, приезжающие в Крым на машинах, в автомобильных чатах отмечают, что попасть в Крым 6 июля 2023 года не составляет труда. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей - кому-то хватает 10-ти минут, а другим приходится подождать подольше.

- Проехал с прицепом рентген за 1,5 часа. Въехал в очередь в 9:00 выехал в 10:25. «Ручной» досмотр быстрее, - рассказывает предприниматель Сергей, который приехал в Крым из Краснодарского края.

Гораздо меньше времени занимает осмотр машин с небольшим количеством вещей.

- Машины распределили по пунктам осмотра, он занял минут 10. Выдали карточки, что осмотр пройден. При проезде через шлагбаум карточки нужно было сдать, - делится с другими водителями девушка по имени Татьяна.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СИТУАЦИИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 6 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Проехать Крымский мост 6 июля 2023 года можно без пробок. В автомобильных чатах туристы даже не верят своему счастью. Ведь еще пару дней назад, чтобы попасть на полуостров, необходимо было стоять в многокилометровой очереди под палящим солнцем.

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