«До копейки посчитаем ущерб»: названа дата первого слушания по делу о водной блокаде Крыма

В случае, если к иску присоединится пострадавший от водной блокады бизнес, сумма совокупного ущерба может превысить 1 триллион рублей Фото: Анастасия ЖУКОВА

31 июля состоится первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

– На нем планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц, в том числе Государственного Совета Республики Крым, – написал Константинов в своем телеграм-канале.

По словам спикера крымского парламента, рассмотрение дела по существу начнется, предварительно, в сентябре.

Константинов добавил, что сейчас юристы готовят типовое исковое заявление для юрлиц, понесших убытки в результате водной блокады (Крымский содовый завод, завод «Титан» и др. ) Также идет работа над проектами типовых исковых заявлений для пострадавших физлиц – индивидуальных предпринимателей. Впоследствии для желающих подать иск будут проводиться юридические консультации.

– Мы до копейки посчитаем ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам террористическим образованием «Украина», и со своей стороны сделаем все возможное, чтобы в полном объеме взыскать компенсацию с этой банды, – подчеркнул Константинов.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады на сумму более 152,2 млрд рублей. В случае, если к иску присоединится пострадавший от водной блокады бизнес, сумма совокупного ущерба может превысить 1 триллион рублей.

Сообщалось также, что второй иск к Украине будет связан с энергетической блокадой полуострова. В исковую сумму войдут расходы на строительство энергомоста, приобретение генераторов в социальные учреждения и другие сопутствующие расходы.

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