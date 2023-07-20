СК расследует атаку беспилотников, в результате которой погибла 14-летняя крымчанка

Следователи ищут причастных к преступлению Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Следственный комитет расследует атаку беспилотных летательных аппаратов, в результате которой погибла 14-летняя жительница Раздольного. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, беспилотники упали на несколько зданий в Крыму. В результате погибла 14-летняя девочка. Кроме того, оказались поврежденными административные здания. На месте происшествия работают следователи и экстренные службы.

– Устанавливаются лица, причастные к преступлению, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь 20 июля произошла атака БПЛА на северо-запад Крыма. В результате погибла девочка-подросток из села Раздольное. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку. В Раздольном ввели уровень чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Позднее появилось видео с места атаки БПЛА. Погибшая девочка умирала на глазах у матери.

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