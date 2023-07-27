Президент Украины Зеленский окончательно лишился квартиры в Ялте

Апартаменты в Ялте президент Незалежной приобрел в 2013 году Фото: Александра Тимощенко

Квартира президента Украины Владимира Зеленского окончательно перешла в собственность Крыма. Согласно документам, опубликованным на портале правительства РК, жилье на улице Батурина в пгт Ливадия, теперь принадлежит республике.

Судьба имущества олигархов Незалежной, в числе которого и роскошные апартаменты Зеленского в Ялте, решилась на сессии Госсовета Крыма в конце мая 2023 года. По решению депутатов, недвижимость было намерено национализировать, а после процедуры переоформления документов - продать на аукционе. Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что перечень объектов состоит из «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия».

Как отмечается в документе, правообладателем квартиры Владимира Зеленского в элитном ЖК «Император» с 27 июня 2023 года является ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым». Апартаменты площадью 119,5 квадратных метров пока пустуют - данных о передаче жилья на какие-либо конкретные цели нет.

Апартаменты Зеленского расположены на самом верхнем - пятом - этаже ЖК "Император" Фото: Александра Тимощенко

Вице-председатель Госсовета Крыма Ефим Фикс в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что решение о том, как распорядиться роскошными апартаментами президента Незалежной, будет принимать Министерство имущественных отношений.

- Она [квартира Зеленского] находится сейчас в собственности Республики Крым, так что, есть кому ею заниматься, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, роскошный пентхаус в поселке Ливадия Зеленский с женой Еленой купили в 2013 году. Но пожить роскошной жизнью в самом сердце Крыма так и не смогли: сначала ремонт, потом Майдан, затем полуостров стал российским. По данным риэлторов, такое жилье стоит не менее 100 миллионов рублей.

Внутри все выглядит так же роскошно, как и снаружи Фото: Александра Тимощенко

Ранее власти Крыма отмечали, что средства, вырученные от продажи квартиры президента Украины, потратят на нужды республики. Так, глава РК Сергей Аксенов говорил, что деньги будут переданы на нужды малообеспеченных и многодетных семей.

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