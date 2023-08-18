В Севастополе простились с героем СВО Максимом Титовым

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Максима Титова. Фото: t.me/razvozhaev

Сегодня, 18 августа, в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Максима Титова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Максим Владимирович родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №49 в Гагаринском районе, затем в 2013 году - морскую академию им. Ф.Ф. Ушакова. Работал на судах торгового флота, между рейсами - в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя «35–я береговая батарея», – написал Развожаев.

В конце сентября прошлого года Максим Титов был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации. Службу проходил в бригаде береговой обороны на Херсонском направлении. Погиб возле поселка Великая Кардашинка Херсонской области, мужественно выполняя задачи СВО.

Ранее в пятницу глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в Керчи простились с бойцом Владимиром Наумкиным, погибшим 5 августа под обстрелом в районе села Старомайорское (ДНР).

Накануне в Севастополе проводили в последний путь начштаба морской пехоты Юрия Павлова. Он был ранен на Запорожском направлении, где сейчас идут тяжелые бои, от полученных ран скончался в госпитале.

В Раздольненском районе Крыма 17 августа простились с погибшим в спецоперации Айком Гамбаряном.

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