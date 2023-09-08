Движение по поврежденной части Крымского моста запустят в ближайшие 7-10 дней

Далее специалисты начнут приводить в порядок ту часть моста, по которой в настоящее время осуществляется движение Фото: Юлия МАРКИНА

Движение по поврежденной в результате июльского теракта части Крымского моста планируют запустить в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что на объекте полностью смонтировали новый пролет. Теперь на него необходимо уложить асфальт.

– Делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя – 10 дней, и он будет полностью готов, – подчеркнул Хуснуллин.

После этого будет запущено движение по восстановленной части. Далее специалисты начнут приводить в порядок ту часть моста, по которой в настоящее время осуществляется движение.

Напомним, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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