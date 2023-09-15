В Черном море российский корабль уничтожил украинский безэкипажный катер

Цель поразил малый ракетный корабль «Аскольд» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 15 сентября, в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Инцидент произошел утром. Экипаж малого ракетного корабля «Аскольд» Черноморского флота России обнаружил украинское судно. Это был безэкипажный катер вооруженных сил Украины.

– Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен, – отметили в Минобороны.

Напомним, 14 сентября ВСУ пытались атаковать российский корабль «Самум» в Черном море. Вражеский безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения.Утром корабль Черноморского флота «Сергей Котов» отбил атаку пяти украинских безэкипажных катеров. Днем российская авиация уничтожила еще один вражеский катер.

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