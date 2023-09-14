ВСУ пытались атаковать российский корабль «Самум» в Черном море

Около 16:30 ВСУ пытались атаковать российский корабль «Самум» в акватории Черного моря Фото: Анна КИРИЕНКО

Министерство обороны РФ сообщило, что около 16:30 ВСУ пытались атаковать российский корабль «Самум» в акватории Черного моря, атака была отбита.

– Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря, – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вражеский безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения «Самума».

Это уже седьмой за четверг безэкипажный катер ВСУ, уничтоженный в акватории Черного моря. Утром корабль Черноморского флота «Сергей Котов» отбил атаку пяти украинских безэкипажных катеров. Днем российская авиация уничтожила еще один вражеский катер.

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