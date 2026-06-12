С кинотеатра уже сняли вывеску Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Севастополь - город с характером. И когда враг наносит удары по его святыням, здесь отказываются от потерявших актуальность названий культурных объектов. Раз так - значит, так.

Ретрокинотеатр «Украина» на улице Ленина, 35, больше не будет носить это имя.

Панорама пострадал от удара ВСУ. Фото: Музей Обороны Севастополя/МАХ

Решение принято из-за вражеской атаки на одну из главных достопримечательностей города-героя панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

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Внутри здание музея выгорело дотла, легендарное полотно придется воссоздавать заново. Позиция власти: прямо и жестко

- Кинотеатр на улице Ленина - это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина», - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выставка «Рубо. 170» открылась 11 июня. Фото: Музей Обороны Севастополя/МАХ

Так совпало, что в кинотеатре «Украина» задолго до пожара в здании панорамы на 11 июня 2026 запланировали открытие выставки «Рубо. 170». Экспозиция посвящена 170-летию со дня рождения великого баталиста Франца Рубо - создателя легендарного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854 - 855 гг.». Выставка, несмотря на удар ВСУ, открылась, и на ней кроме работ живописца экспонируются и фрагменты панорамы, которые удалось спасти.

Губернатора поддержал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин:

- Название объекта должно отражать его историческое значение, культурную принадлежность. Мы считаем необходимым опираться на историческую достоверность и сохранять преемственность культурных традиций города.

А как было на самом деле?

И тут - главный сюжетный поворот. «Украиной» кинотеатр назывался далеко не всегда. Более того, изначально он должен был называться иначе. Судя по архивам, авторы проекта кинотеатра задумали его как «Центральный». Именно это название значится в первоначальной документации.

Здание открыли в 1955 году - к 10-летию Великой Победы. И оно сразу стало украшением одной из старейших улиц города. Величественные ионические колоннады, ротонда, портики, лоджии, внутри - пилястры, лепнина, барельефы. Образец советской архитектуры середины XX века, не больше и не меньше.

Сегодня это не просто кинотеатр. Это культурный центр с современным залом, новейшим оборудованием и выставочным пространством. Там проходят экспозиции из фондов музея-заповедника, а также выставки с участием региональных, федеральных и даже зарубежных музеев. И теперь у этого пространства будет новое - а по сути, очень старое настоящее - имя.

Название меняют. Здание остается. История - тоже. Кинотеатр по-прежнему будет показывать фильмы, принимать выставки и радовать севастопольцев своей архитектурой. Только табличку поменяют.

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