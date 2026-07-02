Собака выступала вместе с трубачом. Фото: Наталья Гоцанюк/архив КП

Виктор Малиновский - известный уличный музыкант Ялты, который выступал в дуэте с собакой. Музыкант играл на трубе, а Мухтар подпевал. Легендарный крымский «Хатико» ушел по радуге три года тому назад - летом 2023. «Комсомолка» узнала, как поживает трубач, который остался один.

МУЗЫКА ТА ЖЕ

Мухтар. Фото: Наталья Гоцанюк/архив КП

- Играю на том же месте, где выступал с Мухтаром. Репертуар прежний: «Есть только миг», «Аве Мария», треки из «Бандитского Петербурга», Демис Руссо - «Сувенир». И классика жанра - «Постой, паровоз» и песня про зайцев из «Бриллиантовой руки». Это ненавязчиво и многим знакомо, - рассказал КП-Крым Виктор Малиновский.

Раньше он преподавал в музыкальной школе, играл в муниципальном духовом оркестре, но там зарплаты не ахти, вот и стал вольным художником.

- Меня все устраивает. Я люблю набережную, Ялту. Играю на трубе – самом лучшем инструменте, ведь на иконах ангелы с трубами, смотрю на маяк, на волны и наслаждаюсь.

ЗАМЕНЫ НЕ БУДЕТ

На набережную иногда приходит уличный пес, любитель духовой музыки – поддержит «вокалом» две-три мелодии и убегает. Но музыкант не пытается как-то его удержать.

Певец и охранник. Фото: Наталья Гоцанюк/архив КП

- Замену никто не ищет, Мухтар - это уникальный пес, таких больше нет. Исключение из всех правил, которые вообще существуют. Он был и вокалистом, и охранником. Чутье звериное - хороших людей привечал, а злых - рвал, если те лезли на рожон. Умный был, все понимал.

Вот и последние почести своему другу отдал подобающие.

- На окраине старого ялтинского кладбища есть уголок, где хоронят домашних любимцев. Там даже памятники есть и собакам, и хомячкам. Вот мы с другом саперными лопатами выкопали яму, замотали Мухтара в белую простынь и погребли. Оградили холмик и поставили портрет – фото заламинировали.

Памятник на набережной Ялты Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

К памятнику Мухтару, который установили на набережной города счастья, ялтинец относится с трепетом:

- Очень похож. Большое спасибо скульптору. Мухтара наверняка через несколько лет забыли бы, а так память осталась. Легенда жива.

ИЗ ЯЛТЫ НИ НОГОЙ

Время непростое, но о переезде Виктор Малиновский, хотя вместе с супругой растит четверых детей, не задумывается.

- Никуда не собираюсь. Страх - это плохое чувство. Да, сейчас с электричеством перебои, но света нет - книжки читаем. На море ходим, купаемся. Вода хорошая, чистая и теплая. Правда, медуз много. Вчера одна прямо глаз обожгла.

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