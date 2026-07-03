Кинотеатр будет носить другое имя Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Севастополь - город с характером. И когда враг наносит удары по его святыням, здесь не оставляют на фасадах музеев имен тех, кто пытается стереть с лица земли саму историю города-героя.

Ретрокинотеатр «Украина» на улице Ленина больше не должен носить это имя. Решение принято после варварской атаки украинского беспилотника на Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Музей-панорама «Оборона Севастополя» горит после попадания беспилотника ВСУ Видео: Музей обороны Снвастополя

ПОЖАР, ПОЧТИ УНИЧТОЖИВШИЙ ЛЕГЕНДУ

Панорама пострадала от вражеской атаки. Фото: Музей обороны Севастополя/MAХ

Ночью 10 июня украинский беспилотник с кумулятивным зарядом прожег крышу здания музея-панорамы - одной из визиток города-героя. Внутри здания начался пожар. Почти 30 часов сотрудники МЧС боролись с огнем. В огне погибло более 90% легендарного полотна панорамы, мало что осталось и от знаменитого предметного плана.

Само же здание выстояло, но нуждается в срочном ремонте кровли - работы начнутся в ближайшее время.

Случилось так, что на следующий день после драматических событий в ретрокинотеатре «Украина» открылась давно запланированная выставка, посвященная 170-летию создателя полотна панорамы Франца Рубо. Одним из экспонатов экспозиции стали фрагменты полотна панорамы, которые чудом спасли из горящего здания.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ

- Кинотеатр на улице Ленина - это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина, - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По закону объектам наследия можно давать исторические наименования и тут - главный сюжетный поворот. Кинотеатр на улице Ленина, 35, возвели в пятидесятых годах минувшего столетия на месте зданий, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. И по первоначальной задумке он должен был носить имя «Центральный». «Украиной» кинотеатр стал лишь после открытия, уже в 1955 году, - что, возможно, отражало политические реалии того времени.

По сути, переименование – это восстановление исторической справедливости.

ИМЯ ВЫБИРАЮТ ВСЕМ МИРОМ

По поручению правительства Севастополя Музей обороны запустил онлайн-голосование, которое продлится до 12 июля включительно в канале Max.

Вопрос стоит ребром:

- присвоить кинотеатру историческое наименование «Центральный»;

- сохранить прежнее название - «Украина».

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