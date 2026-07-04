На полуострове до сих пор есть дефицит топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымский полуостров еще не преодолел все сложности, и власти призывают сохранять спокойствие, не паниковать и верить только информации из достоверных официальных источников. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 4 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 4 июля 2026 года

По данным Минобороны РФ, с 20.00 3 июля до 7.00 4 июля расчеты ПВО ликвидировали 389 вражеских беспилотников над регионами России, включая Крым, акватории Азовского и Черного морей.

В Республике Крым есть жертвы и пострадавшие. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что из-за ночной вражеской атаки погиб один человек, ранены двое, в том числе 10-летний ребенок. Он выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что пострадавшим будет оказана поддержка и помощь.

Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 4 июля 2026 года

В субботу, 4 июля, топливо в свободной продаже появилось на бензоколонках в некоторых городах республики, включая Ялту, Феодосию и Судак.

В Севастополе в субботу традиционных QR-кодов на ГСМ не было. Но зато бензин и солярка поступили в свободную продажу на девять заправок «АТАН». Правда, на каждой из бензоколонок горючки всего на сотню машин.

На Крымском полуострове пока в силе ограничения по продаже топлива - не более 20 литров горючего на одно транспортное средство, нет и речи о заливке топлива в канистры.

Отключения света в Крыму 4 июля 2026 года

Ситуация с электроснабжением, как и накануне, напряженная. Временные ограничения действуют во многих муниципалитетах. Где-то отключают по графику «три через три», то есть три часа свет есть, а три часа нет. В ходу и непредсказуемые веерные отключения, такие, как в столице региона Симферополе.

Отключение света в Севастополе 4 июля 2026 года

В Севастополе также в силе режим временного ограничения электроснабжения, который должен исключить перегруз сетей. По информации губернатора Михаила Развожаева, потребителей электроэнергии по очереди отключают от сети.

Обстановка на Крымском мосту 4 июля 2026 года

Ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали на час, но, несмотря на небольшую заминку, в субботу с обеих сторон очередей к пунктам ручного досмотра нет - проезд свободный.

Ситуация с общественным транспортом в Крыму 4 июля 2026 года

Автобусы, как сообщили власти, обеспечены бензином в полном объеме. С электричками немного другая история. Накануне движение пригородных поездов из/в Евпаторию было временно приостановлено. Но с 4 июля железнодорожники запустили три новых маршрута, и досадный пробел в логистике ликвидирован.

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