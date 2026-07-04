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Крымский полуостров еще не преодолел все сложности, и власти призывают сохранять спокойствие, не паниковать и верить только информации из достоверных официальных источников. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 4 июля 2026 года.
По данным Минобороны РФ, с 20.00 3 июля до 7.00 4 июля расчеты ПВО ликвидировали 389 вражеских беспилотников над регионами России, включая Крым, акватории Азовского и Черного морей.
В Республике Крым есть жертвы и пострадавшие. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что из-за ночной вражеской атаки погиб один человек, ранены двое, в том числе 10-летний ребенок. Он выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что пострадавшим будет оказана поддержка и помощь.
В субботу, 4 июля, топливо в свободной продаже появилось на бензоколонках в некоторых городах республики, включая Ялту, Феодосию и Судак.
В Севастополе в субботу традиционных QR-кодов на ГСМ не было. Но зато бензин и солярка поступили в свободную продажу на девять заправок «АТАН». Правда, на каждой из бензоколонок горючки всего на сотню машин.
На Крымском полуострове пока в силе ограничения по продаже топлива - не более 20 литров горючего на одно транспортное средство, нет и речи о заливке топлива в канистры.
Ситуация с электроснабжением, как и накануне, напряженная. Временные ограничения действуют во многих муниципалитетах. Где-то отключают по графику «три через три», то есть три часа свет есть, а три часа нет. В ходу и непредсказуемые веерные отключения, такие, как в столице региона Симферополе.
В Севастополе также в силе режим временного ограничения электроснабжения, который должен исключить перегруз сетей. По информации губернатора Михаила Развожаева, потребителей электроэнергии по очереди отключают от сети.
Ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали на час, но, несмотря на небольшую заминку, в субботу с обеих сторон очередей к пунктам ручного досмотра нет - проезд свободный.
Автобусы, как сообщили власти, обеспечены бензином в полном объеме. С электричками немного другая история. Накануне движение пригородных поездов из/в Евпаторию было временно приостановлено. Но с 4 июля железнодорожники запустили три новых маршрута, и досадный пробел в логистике ликвидирован.
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