Мальчик провел в больнице несколько лет. Фото: личный архив

История Сережи из симферопольского дома малютки «Елочка» в свое время наделала много шума. Но у страшной сказки счастливый финал – мальчик попал в заботливую и любящую семью: растет, развивается, готовится к школе. У Данилы из Севастополя похожая история – серьезные диагнозы, паллиативная инвалидность и равнодушие окружающих. Но он не успел стать любимым сыном - умер за пять дней до усыновления.

«ВОШЛА В ПАЛАТУ И ОБОМЛЕЛА»

- В декабре 2025 года я попала с младшей дочерью в больницу №5 и узнала, что там уже шесть лет в отдельной палате лежит Даня, - рассказала КП-Крым многодетная приемная мама из Севастополя Светлана Королева.

Женщина пришла в ужас, когда увидела ребенка: истощенный, в пролежнях, суставы закостенели от круглосуточного лежания. Без книжек, без телевизора, без общения - из всех развлечений только разглядывание потолка. Не было и речи о реабилитации.

«ОН ВСЕ ПОНИМАЛ И ОСОЗНАВАЛ СВОЕ ОДИНОЧЕСТВО»

Ребенок страдал ДЦП. Фото: личный архив

- У Дани ДЦП, проблемы со зрением и слухом, но он не был «овощем»: все понимал и остро чувствовал свое одиночество. Создавалось впечатление, что о нем просто забыли.

Светлана Королева, как руководитель АНО «Центр поддержки и сопровождения приемных семей «Родная семья» стала бить во все колокола, стучаться во все двери: полиция, прокуратура, Следственный комитет, дошла до регионального омбудсмена по защите прав детей. Все бесполезно - хоть обревись!

Слезами делу не поможешь, и за Данилом стали ухаживать волонтеры.

Случилось чудо: наладили питание, и за три месяца мальчик набрал четыре килограмма. Регулярная смена подгузников прекратила воспаления кожи. Мальчик повеселел.

- Он цеплялся за жизнь с потрясающей силой духа, и, если бы ему помогали, многого бы добился.

Светлана Королева решила забрать Даню. Но выяснилось, что у мальчика есть опекун – его родственница получала от государства все положенные выплаты и не хотела лишаться своего статуса.

И лишь спустя три месяца, когда встал ребром вопрос о выписке из больницы домой, опекунша написала отказную: «Да мне некуда его забирать».

ЗА 5 ДНЕЙ ДО СЧАСТЬЯ

Пакет документов у Светланы Королевой уже был готов, а желание помочь только укрепилось:

- Мы уже отремонтировали комнату, где будет жить Данила. Продумали, как встретим – с музыкой и шарами, и с чего начнем реабилитацию. Опыта и знаний достаточно: есть у меня и среднее медицинское образование, и диплом педагога-дефектолога. Двадцать детей, из которых четверо родных, на ноги поставила. Многие уже выросли, сейчас воспитываем семерых.

Дружная семья готовилась встречать Даню. Но за пять дней до радостного события мальчик умер.

- В пятницу были у него - все было хорошо, а в субботу как ледяной водой окатили - умер. В заключении судмедэксперта - лишь одна короткая фраза: «Врожденный порок головного мозга».

ОФИЦИАЛЬНО

Мальчик умер 25 апреля. Жуткая история 11-летнего Данилы взбудоражила соцсети, и в июле появилось официальное заявление.

- В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Заведено уголовное дело, которое взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава СК России взял на контроль расследование смерти ребенка в больнице Севастополя

Из «овоща» превратился в развитого мальчишку: как живет когда-то истощенный Сережа, которого забрали в приемную семью

«Находится на волоске между жизнью и смертью»: В Крыму забрали из детдома истощенного мальчика