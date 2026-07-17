Маргарита приехала в Крым с мужем Евгением. Фото: личный архив

Артисты массово, чего греха таить, отказываются от концертов на полуострове. Стендап-комик, резидентка женского стендапа на ТНТ Маргарита Родина поступила иначе: она взяла и приехала!

СЕМЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ КАК ПОВОД ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ

Стендап-комик дала единственный концерт в Симферополе Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Здесь моя родня: в Симферополе живут мама моего супруга, сестра и племянники, - рассказала «КП-Крым» Маргарита Родина.

Причина уважительная, что и говорить, тем более, свекрови исполнилось 70 лет.

- Вот и приехали, чтобы отметить день рождения.

Артистку на концерте в Симферополе тепло встретили зрители Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

Тур получился семейным: обязанности концертного директора взял на себя муж Евгений. Вот и колесят по городам на машине - сама артистка, супруг и младший сын.

- Решили совместить и отдых, и гастроли. Пока все тьфу-тьфу получается. Но больше там делать не будем: все-таки работа - это работа, отдых - это отдых.

КВЕСТ «ЗАПРАВЬ МАШИНУ» ПРОЙДЕН УСПЕШНО

Маргарита Родина готовится к новому неизведанному этапу жизни - ее старший сын собрался жениться, и она станет свекровью. Да еще и роль в кино подвернулась пророческая!

- Недавно сыграла свекровь в фильме «Между нами девочками», и роль оказалась пророческой. Опа - и теперь я свекровь и в кино, и в жизни.

Свадьбу запланировали на август в Москве. По дороге на полуостров, чтобы раздобыть горючее, не обходили стороной деревни, изучали информацию в пабликах, связывались со знакомыми.

- Но в никакую критическую ситуацию из-за бензина не попадали - находили, заправлялись и ехали дальше. Квест «заправь машину» мы все-таки успешно решили. Вот и на свадьбу, я так думаю, нужно готовить не конверт с деньгами, а канистру с бензином. 20 литров, 50 литров - сейчас гораздо выгоднее и приятнее получать такие подарки.

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО И ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Супруги вместе приехали в Крым. Фото: Маргарита Родина/Vk

Крым - потрясающий и волшебный, и с этим не поспоришь.

- Очень люблю замок «Ласточкино гнездо» - место нашего первого поцелуя с мужем. И мы решили, что каждый год будем делать фото в стиле «а-ля Ласточкино гнездо». Я буду надевать то самое платье, а Евгений - целовать меня в щечку.

Познакомились они в Феодосии: будущий супруг пришел на концерт с огромным букетом, и она приняла его предложение выпить чашечку кофе. А на следующий день согласилась проехаться на машине по Крыму, вот и заглянули на Южный берег Крыма.

Официально же связали себя узами и сыграли свадьбу в прошлом году.

ДРЕВНОСТИ, ЛАВАНДА И ГАСТРОНОМИЯ

Гости из Москвы побывали на лавандовом поле. Фото: личный архив

В Крым Маргарита с мужем и сыном попали 27 июня, нагостились всласть, только раз на концерт в Сочи выезжали, и на этой неделе уже отчалят в Москву.

Успели побывать в симферопольском Неаполе Скифском – Маргариту Родину очень интересует история полуострова. А еще нашли аммониты на палеонтологической экскурсии в Бахчисарайском районе.

- Невероятное впечатление от поля лаванды. Очень хочется побывать в пещерных городах, обсерватории в Научном и на Демерджи, запланировали на следующий год. Сейчас цена на бензин неадекватная.

Отдала должное звезда и талантам местных кулинаров.

- Открыла для себя янтыки. Ем в невероятных количествах. Надеюсь, мой диетолог эту статью не прочитает! В Москве такой вкуснятины просто нет. И еще безумно нравятся крымские персики - вкусно пахнут, сладкие, покупаем и едим ящиками.

Из Крыма не принято возвращаться с пустыми руками - вот москвичи и закупили букетики лаванды и набрали дармовых красивых камешков на морском побережье.

СЕКРЕТНЫЙ РАЙДЕР: КОЛА И ВОДА

Что касается райдера, то одно из требований, без которого никак нельзя, - бутылочка воды в гримерке и на сцене, чтобы промочить пересохшее горло.

- И еще обязательно перед выступлением делаю глоток кока-колы. Опять же, чтобы сделать обильнее слюнотечение.

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