В Крыму пропадают взрослые, полные сил люди. В списке без вести пропавших - жители Симферополя Максим Гах, Елена Годунова. На Южном берегу Крыма не могут найти Маргариту Баранову, Елизавету Шафранскую, в Севастополе Халима Шайхутдинова, Яну Иванченко, Ольгу Савенко.
И уже почти девять месяцев в этом списке значится имя Андрея Рублева.
РАБОТАЛ РЯДОМ С ХРАМОМ
- Честно говоря, уже не знаем, в какие двери стучать. Надежда тает с каждым днем, - признались «КП-Крым» родственники пропавшего.
Ситуация и правда аховая: мужчина ушел на работу и не вернулся. Был человек - и нет человека.
Утром 15 октября 2025 Андрей Рублев, как обычно, заступил на дежурство по графику 2/2. Объект охраны в пгт Молодежное Симферопольского района, вблизи Храма Рождества Христова.
В 7:20 позвонил жене: «Все в порядке». Но уже через два часа оба телефона крымчанина личный и служебный на все звонки реагировали одинаково: «Абонент вне зоны доступа».
Позже выяснилось, что мужчина исчез с рабочего места вместе с мобильниками. Очевидцы якобы видели, как его на какой-то машине увезли в неизвестном направлении.
Близкие отметают версию с загулом. Андрей, по их словам, не злоупотреблял алкоголем.
Единственная его страсть - охота с собаками на дичь. И он очень трепетно относился к своим русским борзым и грейхаундам.
«ДАННЫЕ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ»
На запрос «КП-Крым» ведутся ли поиски, заведено ли уголовное дело, в МВД по Республике Крым дали сухой ответ:
«Персональные данные запрашиваемого лица не могут быть разглашены».
Не удалось найти имя Андрея Рублева и в официальных розыскных рубриках силовиков. Единственная зацепка, которая о нем напоминает, ориентировка в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» Крым.
Пока официальные органы молчат, тайну пытаются раскрыть экстрасенсы. Мнения полярные:
«Склоняюсь, что живой. Да, его ввели в обман, ему очень плохо, но должен найтись живым», - пишут в сети.
«Было передвижение на автомобиле. Ищите по больницам, как будто не помнит себя. Дорога перед глазами, и все кружится. Будет найден».
Но есть и мрачные версии:
«Криминал. Двое мужчин. Один в майке-тельняшке - темный, волнистый волос, сухощавый, ниже среднего роста. Найдут».
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