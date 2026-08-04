Андрей Рублев. Фото: соцсети

В Крыму пропадают взрослые, полные сил люди. В списке без вести пропавших - жители Симферополя Максим Гах, Елена Годунова. На Южном берегу Крыма не могут найти Маргариту Баранову, Елизавету Шафранскую, в Севастополе Халима Шайхутдинова, Яну Иванченко, Ольгу Савенко.

И уже почти девять месяцев в этом списке значится имя Андрея Рублева.

РАБОТАЛ РЯДОМ С ХРАМОМ

Крымчанин пропал в октябре 2025. Фото: соцсети

- Честно говоря, уже не знаем, в какие двери стучать. Надежда тает с каждым днем, - признались «КП-Крым» родственники пропавшего.

Ситуация и правда аховая: мужчина ушел на работу и не вернулся. Был человек - и нет человека.

Утром 15 октября 2025 Андрей Рублев, как обычно, заступил на дежурство по графику 2/2. Объект охраны в пгт Молодежное Симферопольского района, вблизи Храма Рождества Христова.

В 7:20 позвонил жене: «Все в порядке». Но уже через два часа оба телефона крымчанина личный и служебный на все звонки реагировали одинаково: «Абонент вне зоны доступа».

Позже выяснилось, что мужчина исчез с рабочего места вместе с мобильниками. Очевидцы якобы видели, как его на какой-то машине увезли в неизвестном направлении.

Без вести пропавший любил собак и охоту. Фото: соцсети

Близкие отметают версию с загулом. Андрей, по их словам, не злоупотреблял алкоголем.

Единственная его страсть - охота с собаками на дичь. И он очень трепетно относился к своим русским борзым и грейхаундам.

«ДАННЫЕ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ»

На запрос «КП-Крым» ведутся ли поиски, заведено ли уголовное дело, в МВД по Республике Крым дали сухой ответ:

«Персональные данные запрашиваемого лица не могут быть разглашены».

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Не удалось найти имя Андрея Рублева и в официальных розыскных рубриках силовиков. Единственная зацепка, которая о нем напоминает, ориентировка в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» Крым.

Пока официальные органы молчат, тайну пытаются раскрыть экстрасенсы. Мнения полярные:

«Склоняюсь, что живой. Да, его ввели в обман, ему очень плохо, но должен найтись живым», - пишут в сети.

«Было передвижение на автомобиле. Ищите по больницам, как будто не помнит себя. Дорога перед глазами, и все кружится. Будет найден».

Но есть и мрачные версии:

«Криминал. Двое мужчин. Один в майке-тельняшке - темный, волнистый волос, сухощавый, ниже среднего роста. Найдут».

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